Une virée entre potes en Russie, cela vous tente ? Participe au grand concours betFIRST qui démarre ce mardi 27 mars et sillonnez la Russie en bus VIP !



Voici une belle opportunité de faire partie de l'événement sportif de l'année. Suivre l'équipe de Belgique à travers la Russie dans une betMOBILE avec tout le confort nécessaire, tous frais payés avec 2 de tes meilleurs potes ? C'est jouable et on vous dit comment faire !







Etape 1 - Le sélectionneur, c'est toi !

Filme-toi, comme si tu étais en conférence de presse, et annonce la sélection de tes 2 amis qui partiraient avec toi en Russie. Le ton doit être fun, drôle, décalé. Poste ensuite la vidéo de max. 30 secondes sur le Facebook Betfirst (en cliquant ici), et partage-la en mode public.





Etape 2 - Prends-toi pour Rodrigo !

Le sélectionneur et ses deux amis se rendent au sein des bureaux betFIRST et commentent le retourné acrobatique marqué par Marc Wilmots contre le Japon lors de la Coupe du Monde 2002. Au total, vous serez encore 10 à ce stade du concours !





Etape 3 - C'est parti mon kiki !

Toi et tes deux amis avez été sélectionnés ? Félicitations ! Vous voila partis pour plusieurs milliers de kilomètres à la découverte de la Russie et de ses stades, vous serez également reporters pour betFIRST TV.

Que comporte le package Road Trip To Russia ?

- Vols Bruxelles-Sotchi et Varsovie-Bruxelles.

- Voyage à travers la Russie, de Sotchi à Kaliningrad, en passant par Moscou avec notre bus VIP betFIRST et l’expérience d’un Road Trip inoubliable du 17 au 29 juin 2018.

- Hébergement dans 6 villes étapes