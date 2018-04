L'avènement du printemps et des vacances de Pâques est souvent synonyme de balades à motos. Avant de remonter sur votre moto, voici quelques conseils pour prendre la route en toute sécurité.

1. Laver votre moto

Si vous ne l’avez pas fait en automne, et afin de pouvoir prendre la route, quoi de mieux que de commencer par laver votre moto ? Un premier lavage vous permettra de relever d’éventuelles anomalies sur votre moto.

2. Vérifier l’état de votre batterie

Puisque votre moto n’a pas roulé depuis longtemps, la batterie a pu en être affectée. Le démarrage de votre moto en sera peut-être d’autant plus difficile. Si vous disposez d’un chargeur, il pourra être utile de charger quelque peu votre batterie avant de prendre la route. Prenez de préférence un chargeur adapté aux batteries motos car les chargeurs pour voitures distillent un courant de trop forte intensité. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez utiliser une paire de câbles avec des pinces crocodiles que vous pourrez brancher à la batterie de votre auto.

3. Contrôler votre niveau d’huile, liquide de frein et de refroidissement

La troisième étape est de vérifier les niveaux d’huile, de liquide de frein et de refroidissement. Durant les mois hivernaux, le niveau de ces lubrifiants a pu baisser. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour faire une vidange de ces liquides. Il est en général recommandé de le réaliser tous les deux ans.



4. Vidanger l’essence

Si vous avez laissé le réservoir de votre moto avec un bon niveau, pensez à le vidanger. Des dépôts ont pu se former dans le réservoir. Cela pourrait enrayer votre belle mécanique.