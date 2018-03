21 mars 1978. Alors que Quick a déjà bien investi le marché belge (adossé au groupe GB), voilà que McDonald’s pose ses valises en Belgique et ouvre son premier restaurant en face de la Bourse de Bruxelles. Quarante ans plus tard, le réseau s’est bien étendu, avec quelque 80 restaurants, dont 24 exploités par des franchisés et pas moins de 4.500 collaborateurs.

"Nos franchisés sont de véritables entrepreneurs locaux, moteurs de notre croissance. Ils connaissent parfaitement leur région, sont proches de leurs équipes et clients et collaborent étroitement avec les instances locales. Je tiens à remercier tous les collaborateurs pour la précieuse contribution qu’ils apportent au quotidien. C’est grâce à eux que McDonald’s est ce qu’elle est aujourd’hui et que nous accueillons toujours plus de clients chaque année. Des clients qui n’ont jamais été aussi satisfaits", explique Stephan de Brouwer, Managing Director de McDonald’s Belgique.

Développement, emploi et environnement demeurent au cœur de l’expansion qu’entend mener McDonald’s en Belgique au cours des prochaines années. Et, concrètement, c’est avec une ambition certaine que McDo veut créer pas moins de 2.000 emplois dans les cinq prochaines années. "La création d’emplois a toujours accompagné notre histoire. Une ouverture de restaurant représente au moins 40 nouveaux postes de travail et chacune de nos innovations va de pair avec de nouvelles opportunités d’embauche. Nous allons donc continuer dans cette voie et même accélérer le pas en créant 2.000 nouveaux postes ces cinq prochaines années."