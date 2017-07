C’est une première en Belgique, signée Aoste. La marque spécialisée dans les charcuteries a mis au point deux nouvelles recettes - filet de poulet à la broche et jambon cuit à la broche - qui ont pour particularité de ne contenir aucun additif.

"On a remarqué dans nos enquêtes que le Belge souhaite consommer de plus en plus de produits sans conservateurs, c’est-à-dire sans tous les ‘E’ qu’on retrouve sur les étiquettes: colorants, nitrates, nitrites, exhausteurs de goût et autres conservateurs."

Selon ces études, il ressort que pas moins de 39 % des Belges sont à la recherche de charcuteries naturelles sans numéros-E. La qualité et l’origine locale (14 %) ainsi que l’aspect santé de la viande, comme un niveau équilibré de sel et de graisse (13 %), arrivent en seconde position.

Reste que le goût a bien évidemment toute son importance. "Pour garder le goût authentique de la charcuterie Aoste, le nouveau filet de poulet à la broche a une teneur en sel réduite (2,2 %) et en matière grasse (1,8 %), tout comme la variante classique de filet de poulet. En plus, il est préparé avec 100 % de filets de poulet frais. Le nouveau jambon cuit à la broche contient lui une teneur réduite en sel (2,1 %) et en matière grasse (3,4 %) et est d’origine 100 % belge, comme tous les jambons cuits d’Aoste."

C’est notamment par leur technique de cuisson que ces deux produits clean label se démarquent aussi au niveau du goût.

Exit donc tous les conservateurs pour faire place à des extraits de plantes et d’herbes. Et le tout avec une durée de conservation identique aux autres produits de la gamme. "Pour l’heure, nous n’avons lancé que deux nouveaux produits, mais il est clair que la gamme va s’étendre. Notre objectif, à l’horizon 2025, est de proposer une gamme complète de charcuteries sans additifs. La technique peut être appliquée aux produits cuits, elle est plus complexe pour les produits crus et on est encore assez loin de résultats satisfaisants pour les pâtés, où les nitrates jouent un rôle important dans la conservation."





7 ans de recherche pour le Clean Label

"Les conservateurs, tels que les nitrates et nitrites, sont traditionnellement utilisés dans toutes les viandes transformées car il est prouvé qu’ils préviennent le développement de certaines bactéries qui peuvent causer des maladies graves comme le botulisme, la listeria et la salmonellose ", explique Frank Vandendriessche, Directeur R&D au Camprio Food Group, qui a mené la recherche.

"Pour une conservation sûre de notre charcuterie Clean label, les numéros-E sont remplacés par des ingrédients naturels - comme les extraits naturels de plantes et d’herbes - qui garantissent la sécurité alimentaire. Nous sommes la première marque de charcuterie en Belgique à faire ainsi. Nous travaillons avec une recette spécifique et innovante avec uniquement des extraits naturels de plantes et d’herbes. Grâce à un processus de production optimisé, les extraits de plantes et d’herbes assurent un effet de conservation. De plus, la viande refroidit plus rapidement ce qui favorise la conservation du produit et nous travaillons avec des stocks plus petits afin d’offrir une charcuterie Clean Label aussi fraîche que possible aux consommateurs. L’emballage de la charcuterie est très résistant et entièrement imprimé. Il permet au paquet de se rompre moins facilement afin de pouvoir mieux conserver la charcuterie après ouverture. L’emballage entièrement imprimé sur le haut du paquet (la charcuterie peut toujours être vue par le bas) est indispensable pour ce type de produits car il permet de protéger la charcuterie des effets négatifs de la lumière et donc qu’elle se décolore moins vite. Sept années de recherches, en collaboration avec plusieurs universités nationales et internationales, sur le goût, la durée de conservation et la sécurité alimentaire, ont été nécessaires pour développer cette recette unique et spécifique."