L'initiative vient de Flandre et encourage à limiter son utilisation de matériaux en plastique jetable le mois prochain.

Après le "mois sans alcool" et le "mois sans viande", place donc au "mois sans plastique", ou "Mei plasticvrij" dans sa version originale puisque l'initiative nous vient du nord du pays.

Le site info.meiplasticvrij.be propose donc de limiter son utilisation de plastique le mois prochain. Si la plateforme se concentre sur les initiatives menées chez nos voisins flamands, elle propose néanmoins des conseils pour réduire votre consommation, applicables partout ailleurs.

Il vous est ainsi recommandé de refuser les sachets en plastique et de privilégier les sacs réutilisables, de favoriser des articles emballés dans du carton ou de réutiliser les objets en plastique déjà en votre possession.

Sur son site internet, le projet souligne dix bonnes raisons de se mobiliser contre le plastique, parmi lesquelles un monde avec moins de plastique jetable, une contribution à un monde meilleur, une préoccupation pour les futures générations, sa propre santé et les animaux, des économies financières et de temps, et surtout "ça en vaut la peine".