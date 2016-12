Le premier réveillon passé, on pense déjà à celui de Nouvel An. Et entre les deux ? Ben, pourquoi ne pas faire encore la fête? Et sans avoir besoin de dépenser des fortunes. Vous l’aurez certainement remarqué si vous avez poussé la porte de votre supermarché ce lundi, les rayons sont toujours copieusement garnis. Et parmi ces tonnes d’huîtres, saumons, viandes et autres produits de fêtes, quelques bonnes affaires à réaliser. Pour liquider les denrées périssables arrivant à leur date limite de consommation, les distributeurs n’hésitent pas à brader les prix.

"Il y a évidemment des produits en vente rapide, bradés à -30 % ou davantage, mais ces invendus sont nettement moins nombreux que par le passé", souligne Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour. "On limite en effet la casse grâce à une gestion des stocks sans cesse optimalisée."

Même son de cloche chez Delhaize, où l’on précise aussi que "la revalorisation des invendus au profit des personnes dans le besoin est une priorité", selon Florence Maniquet, porte-parole de l’enseigne.

Mais si les rayons sont aussi bien garnis, c’est aussi parce que durant ces deux semaines de fêtes, on ne passe pas à table que les soirs de réveillons. "On remarque qu’avec la multiplication des familles recomposées, la tendance est à la fête quasiment tous les jours. Il faut donc qu’on ait du stock au quotidien", ajoute Florence Maniquet. "Et on sait prévoir au mieux ces quantités d’après nos statistiques de ventes des années passées."

Alors comment faire pour profiter des bonnes affaires ? "Chez Carrefour, on démarque les produits qui doivent être vendus rapidement chaque matin. C’est le directeur du magasin, en concertation avec les chefs de rayons, qui détermine quels produits doivent être démarqués et à quel pourcentage."

Tout en gérant au mieux pour éviter toute forme de gaspillage. "Si on peut donner, notamment aux banques alimentaires, on le fait volontiers aussi. On optimise aussi nos circuits d’approvisionnement. C’est le cas avec les huîtres. Si elles sont sorties de l’eau le 21 décembre, elles restent parfaitement fraîches et propres à la consommation jusqu’au 31 décembre. On ne doit donc pas démarquer trop de bourriches."

Au rayon pâtisseries, en revanche, il y en avait pour tous les goûts hier matin, avec des rabais atteignant parfois 60 %. "C’est un article un peu particulier", conclut Baptiste van Outryve. "Il faut en effet qu’on garantisse le choix des différentes variétés à notre clientèle. Et comme l’assortiment est très large, il y a un peu plus de bûches invendues. Mais elles partiront car ce sont les fêtes et on ne se limite pas à en consommer le soir du réveillon. C’est un petit plaisir que les consommateurs aiment s’offrir à tout moment."





Jusqu’à 60 % de réduction sur la bûche

Petit florilège de délices soldés repérés dans les rayons…

S’offrir un menu de réveillon à prix cassé, c’est possible. Nous avons fait le test hier matin dans plusieurs enseignes bruxelloises. Commençons par le homard (cuit) au rayon frais. Il s’affichait à -30 % chez Delhaize, soit la bête de + de 700 grammes à 20,15 €. Plus fort encore avec ce dos de truite saumonée à -40 % (3,85 € au lieu de 6,41 €).

Rayon viandes, chez Delhaize toujours, l’oie prête à cuire de 3,5kg bradée aussi à -30 % revenait à 24,34 € au lieu de 34,77 €. Si vous préférez la fondue, la bonne affaire est assurément ce plateau de 860 grammes à 7,21 € au lieu de 12,01 € (-40 %). Carrefour proposait aussi de belles réductions (-30 %) sur le lièvre, à 6,30 € au lieu de 9 € le civet de 500 gr. Même démarque sur le plateau teppanyaki à 11,19 € au lieu de 15,99 € les 760 gr.

Pas de soucis pour les accompagnements non plus, avec cette préparation de chou frisé et betterave jaune à 1,65 € au lieu de 3,29 €, soit moitié prix.

Du côté de l’enseigne au Lion, le ravier de 300 gr de gratin dauphinois ou de 200 gr de chicons braisés à -25 % revenait à 2,24 € au lieu de 2,99 €.

D’un côté comme de l’autre, vous n’aurez guère de peine à dénicher un dessert. Les rayons étaient copieusement garnis et il y en avait pour tous les goûts. La palme de la meilleure affaire revient à Delhaize, qui proposait cette bûche en forme de cœur à -60 %, soit 5,80 € au lieu de 13,75 % pour ce délice chocolaté pour 6 personnes. Moins d’un euro la part, difficile de faire mieux. Le reste du rayon était bradé quant à lui à -50 %.

Chez Carrefour, malgré des quantités impressionnantes en démarque, la réduction était plafonnée à 30 %.

Bon appétit !





LES BONS PLANS

-30%



De la dinde version salade festive. Idéal pour un petit apéro sur le pouce, à consommer sans attendre.





-30%

Deux jours de rab pour ce homard cuit. Allez, demain on se fait plaisir et on invite belle-maman.





-30%

À congeler si on n’a pas le temps de cuisiner car elle est à date limite.





-30%

À consommer le jour même. Cette viande fraîche peut aussi être congelée pour une date ultérieure.





-40%

Deux jours de bon pour ce plateau démarqué. De quoi avoir le temps d’inviter les amis à un petit repas improvisé.





-40%

On ne badine pas avec le poisson. À consommer le jour même, mais la réduction en vaut le coup.





-30 à -60%