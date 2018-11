À deux reprises en Belgique, deux enfants sont morts étouffés par un morceau de fromage. En 2015 dans le Hainaut, un bébé de 18 mois n’avait pas survécu à l’ingestion d’un Babybel. Même triste sort l’année suivante du côté d’Anvers. Deux cas dramatiques, rares certes à côté du nombre d’accidents causés par des jouets ou des pièces avalés par nos bambins, qui rappellent toutefois le danger de proposer certains aliments à nos enfants.

Le cas des cacahuètes est le plus connu : elles sont à proscrire avant l’âge de 5-6 ans. Dans un service d’urgences pédiatriques de la capitale, on nous confiait, ce vendredi, faire face à un cas d’inhalation de cacahuète par des enfants au minimum toutes les deux semaines. " La cacahuète n’est pas bien avalée et passe dans les poumons. L’enfant a alors du mal à respirer. Il faut immédiatement consulter ", rappelle un pédiatre habitué à ce genre d’incident qui peut très vite mal tourner.

Autres aliments à éviter chez les plus petits : ceux qui ont la même grosseur que leur œsophage. À savoir les saucisses de type hot-dog, les bonbons durs, les morceaux de carottes et de céleri crus, le maïs soufflé ou encore les olives.

Les raisins entiers sont également déconseillés avant l’âge de 5 ans (6 ans selon certains spécialistes). Là encore, en raison de leur taille similaire à celle de l’œsophage d’un jeune enfant. En les coupant en quatre, vous ne prenez en revanche aucun risque.