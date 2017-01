Les anciens numéros de compte bancaire pour les titres-services seront définitivement clôturés lundi, annonce l'émetteur de titres-services, Sodexo.

Depuis la régionalisation des titres-services au 1er janvier 2016, trois nouveaux numéros de compte bancaire, un par région, ont été mis en place pour les commandes. 38.000 utilisateurs effectuent toutefois encore leurs paiements via les anciens numéros de compte. Voici les trois numéros de compte valables pour commander des titres-services: BE41 0017 7246 2610 pour la Flandre, BE15 0017 7247 4330 pour la Wallonie et BE28 0017 7246 3620 pour la Région bruxelloise.

Une période de tolérance d'un an avait été décrétée pour les personnes ayant versé par erreur l'argent sur l'ancien numéro de compte. Sodexo honorait toutes les commandes. Dès lundi et la fermeture des anciens comptes bancaires, si un utilisateur effectue un versement sur un ancien compte, l'intégralité du montant lui sera remboursée et il devra effectuer un nouveau virement sur un des trois comptes régionaux pour obtenir ses titres-services. L'utilisateur ne perdra pas d'argent, mais du temps, indique Sodexo dans un communiqué.