La paire dédiée à la bataille mythique entre Gohan et Cell est déjà sold-out, comme celle consacrée au héros de la saga : Goku.

C'est un crossover inattendu, mais déjà pétri de succès : il n'a pas fallu plus de 24 heures pour qu'Adidas écoule, il y a quelques semaines, son premier modèle de paire de baskets inspiré du manga et de l'anime Dragon Ball Z. Il n'y a guère eu besoin d'attendre beaucoup plus longtemps pour que le prix de ces sneakers s'envole sur le marché de la seconde main, où il est impossible de les trouver à moins de 250 €...

Alors que la paire rendant hommage à Son Goku est en rupture de stock depuis belle lurette, Adidas vient de tirer la seconde salve de son offensive DBZ, avec cette fois un hommage rendu à la bataille (mythique !) entre Gohan et Cell, qui a permis d'accoucher sur l'une des scènes les plus emblématiques de la saga d'Akira Toriyama (tête de C-16 écrasée, larmes de rage de Gohan, qui libère son potentiel et accède, pour la première fois, au stade de Super Saiyan 2). Ce sont les Deerupt Runner qui ont servi de base à ce modèle, agrémenté d’éclairs qui projettent un flash doré imitant la transformation du grand frère de Goten. Cette nouvelle paire, proposée à 139,95 euros, a subi le même sort que celle dédiée à Goku : sold-out en moins de 24 h ! © ADIDAS

Huit paires à paraître au total

Au total, huit paires de baskets seront proposées d’ici la fin de l’année 2018 par la marque aux trois bandes, qui joue plein-pot la carte des collectionneurs avec un imprimé DBZ dédié sur la boîte, notamment. A l'effigie de Goku, Freezer, Gohan, Cell, Vegeta, Buu, Shenron et Super Shenron.

La paire de Prophere, inspirée des années 90, dédiée à Cell, est toujours disponible, au tarif coquet de 159,95 €. Tout comme les Yung-1 (179,95 €) retravaillées à l'effigie du plus iconique des méchants DBZ : Freezer.