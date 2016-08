Beau bulletin d’été pour nos parcs de loisirs

Consommation

Climax d’insécurité lié à la multiplicité des attaques terroristes + météo indécise : le combo de l’été aurait pu être dévastateur pour nos parcs de loisirs. Il n’en a rien été.

Globalement, les parcs d’attractions et animaliers du pays ont vécu un été positif. Les caprices météorologiques ont été rattrapés par de larges plages de beau temps, surtout en cette fin août. Le week-end qui vient de se terminer, nous dit-on aux quatre coins du pays, fut par exemple particulièrement brillant.

"Le temps pluvieux pendant le mois de juin a créé une obstruction à notre fréquentation. Par contre, le temps beau pendant le mois de juillet en combinaison avec les nouveau-nés et très rares léopards de l’Amour ont créé un mouvement de rattrapage du nombre de visiteurs, nous confie Kristof Louagie, porte-parole de Bellewaerde. D ans la première moitié du mois d’août, il y avait quelques jours de pluie, mais ceux-ci sont vite oubliés grâce aux chaudes journées d’été de la semaine dernière. Grâce au beau mois de juillet et les jours d’été chauds en août, nous pouvons noter une augmentation de 5 % de visiteurs par rapport à l’été de l’année dernière, qui était déjà une très bonne année."

Du côté de Walibi, point de tendance chiffrée, "la saison 2016 n’étant pas encore terminée", n ous explique Marie-France Adnet, du parc wavrien. Mais le kangourou s’est bien comporté : " La saison semble en effet déjà nous procurer une très grande satisfaction. Visiblement, nous ferons mieux qu’en 2015, qui fut le meilleur été depuis 2009. La météo joue certainement un rôle majeur en la matière, mais il faut également compter avec le Pulsar, notre nouvelle attraction."

Seul bémol : celle-ci, bien qu’unanimement saluée par ceux qui l’ont essayée, était plus souvent qu’à son tour inaccessible durant cet été. "Le Pulsar connaît, en effet, actuellement quelques maladies de jeunesse, typiques des premières mondiales." Le rodage n’est manifestement pas encore totalement terminé, et les interventions des équipes techniques, qui ne badinent pas avec la sécurité, se sont répétées au long de l’été. "Néanmoins, pour répondre aux attentes de nos visiteurs, nous publions désormais sur notre site les heures d’accessibilité du Pulsar".

À Pairi Daiza, on se mure dans le désormais traditionnel silence médiatique. Mais il ne fait aucun doute que la naissance de Baby P (visible depuis peu) et l’inauguration de la Terre des gorilles ont attiré la toute grande foule du côté de Brugelette.

Du côté de Plopsaland, à La Panne, on a surfé sur l’affluence record enregistrée cet été à la Côte et répété l’été exceptionnel de 2015, avec un statu quo (+ 1 %) pour 503.000 visiteurs enregistrés. Le parc qui progresse le plus est, enfin, Bobbejaanland : entre +12 et +15 %, un pic qui fait du bien au parc flamand, après plusieurs années moins flamboyantes.

Mickey, lui, a souffert des attentats

À Disneyland Paris, le parc de loisirs à l’étranger où se rue toujours le plus la population belge (malgré l’essor des Efteling et autre Europa Park), c’est un poil plus la soupe à la grimace. La tendance entamée après les attentats du 13 novembre se confirme de trimestre en trimestre : Catherine Powell, à la tête de Disneyland Paris depuis juillet, a ainsi pointé "des éléments externes difficiles qui ont impacté le secteur touristique parisien". Et qui ont provoqué un ressac de la fréquentation du Royaume européen de Mickey à deux chiffres (-11 %). "Les mouvements de grève, des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises, des inondations et de vives inquiétudes en termes de sécurité publique suite aux événements de Paris et Bruxelles" expliqueraient, selon la patronne de la destination, la chute accusée entre avril et juin 2016. Gageons que l’été fut meilleur.