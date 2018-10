Le consommateur belge est de plus en plus attentif à la durabilité, la traçabilité et au bien-être des animaux qu’il consomme. Ce sont en effet ces trois éléments qui font de Belbeef un label de choix en termes de consommation de viande de bœuf. Voici ce qui est mis en place pour le garantir : pour ce qui est de la traçabilité, Belbeef assure que chaque maillon de la chaîne de production soit informé des conditions dans lesquelles le produit leur a été transmis. Il y a aussi la garantie que de la viande extérieure à ce circuit ne soit pas introduite dans la chaîne afin de garantir l’absence de viande non conforme, voire même dangereuse.

Le bien-être animal est quant à lui assuré par une série de mesures visant à rendre la vie des bovins plus agréable, et leur décès le moins stressant possible. Le label s’assure donc qu’ils soient nourris en suffisance, qu’ils soient transportés dans de bonnes conditions, et qu’ils soient abattus seulement après étourdissement. Ce bien-être est non seulement une volonté de ne pas causer de souffrance inutile à l’animal, mais aussi d’assurer une meilleure qualité de viande.

Le dernier élément mit en avant par Belbeef, c’est l’aspect durable des produits sous leur label. C’est pourquoi ils ont mis en place un moniteur de durabilité qui prend en compte les aspects environnementaux et sociaux de l’élevage et de la production de viande.

Plusieurs grandes enseignes telles que Carrefour, Delhaize, Colruyt ou encore Lidl proposent des viandes certifiées Belbeef ; vous pourrez en trouver la liste complète sur leur site Web : Belbeef.be. Vous y trouverez aussi bien d’autres documents, car il y a derrière ce projet une volonté de transparence envers le consommateur.