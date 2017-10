Il y a beaucoup du mythe de David contre Goliath, dans le procès qui se tient actuellement au tribunal de première instance de Bruxelles. C’est là que la Commission Vie privée belge a contraint le titan des réseaux sociaux à se présenter, pour pillage des données personnelles de ses membres, mais aussi et surtout de ses non-membres. C’est sans doute ici que réside l’enjeu majeur de ce procès : selon la CPVP, Facebook ne se contente pas de siphonner toute information utile à la vente de publicités ciblées chez ses abonnés. Il harponnerait, également, n’importe quel internaute atterrissant sur l’une des pages du réseau social ou n’importe quelle page web comprenant un plugin social du réseau des réseaux (un bouton "J’aime" sur une page d’info, par exemple) ou via les cookies, ces micro-traces que laisse un internaute après visite d’une URL.

Les avocats de Facebook ont pris la parole, hier. Martelant que le service respectait la législation européenne et rappelant que c’est Facebook Ireland qui est chargée du traitement des données en Europe. Ce qui a pour conséquences, selon Facebook, que la société relève de la législation et des tribunaux de ce pays. Outre ce "botté en touche" très prévisible, l’avocat de Facebook Ireland, Maître Lefebvre, a appuyé sur le champignon de la cabale et de la gabegie. Selon lui, le procès intenté par la CPVP n’est autre qu’un gaspillage des deniers publics. "D’autant plus parce que l’utilisation de cookies est chose courante partout dans le monde et que Facebook Ireland s’est toujours montrée transparente sur les pratiques de cookies. Le bandeau cookies actualisé en mai 2016 aurait déjà dû mettre fin aux procédures initiées en Belgique à l’encontre de Facebook."

Le magistrat a ensuite expliqué que Facebook ne peut identifier personne avec des cookies : "Ils sont liés à un navigateur et non à une personne. C’est seulement à l’aide de tiers que les services secrets peuvent par exemple recueillir des informations, lesquelles ont notamment mené par le passé à des malfrats impliqués dans les attentats de Bruxelles."

Me Lefebvre a évoqué une véritable "croisade contre Facebook, quels que soient les droits de la défense".

Pour terminer, Me Dirk Van Liederke est venu à la barre. Il a exposé les aspects techniques des cookies. "Le bandeau cookies a été mis en place pour s’assurer que les cookies soient systématiquement autorisés par l’internaute et cela alors que n’avons pas réellement besoin de permission, a-t-il indiqué. Mais pour la Commission Vie privée, ce n’est jamais suffisant : en dépit de tous les changements apportés par Facebook et de sa volonté de recevoir des commentaires de la part de la commission à ce sujet, nous n’avons reçu aucune réponse."

Dans cette affaire, l’avocat Van Liederkerke considère Facebook comme une victime : d’après un rapport technique qu’il a présenté, sur les 25 top-websites en Belgique, seuls trois d’entre eux n’ont pas de bandeau cookies. Et 22 n’ont pas un bandeau fonctionnel, c’est-à-dire qui place des cookies dès la première interaction avec l’utilisateur. "Facebook, lui, laisse d’abord le temps aux internautes de lire le bandeau et de décider quant à l’utilisation de cookies, mais il est le seul à être attaqué en justice. Étrange !"

Le verdict de cette affaire est attendu dans plus ou moins un mois.