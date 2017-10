Au moment de faire sa liste de courses, c’est toujours la même rengaine. Y a-t-il encore du shampoing, du dentifrice, du papier toilette ou des couches pour le petit ? Des achats incontournables, voire indispensables, qu’on répète plusieurs fois dans l’année. Avec le nouveau service de Bol.com, ces achats rébarbatifs appartiendront bientôt au passé.

Avec Bespaar Continu, le consommateur déterminera lui-même la fréquence et le lieu où il souhaite se faire livrer ces produits. L’avantage, pour Bol.com, c’est bien évidemment de fidéliser le client et de s’assurer qu’il effectuera toujours ses achats sur la plateforme du distributeur. En échange, le consommateur devrait s’y retrouver également puisqu’il bénéficiera d’une réduction pouvant aller jusqu’à 35 %, et même de 10 % de réduction supplémentaire s’il commande au moins 5 produits.

Pour Bol.com , ce service répond à une réelle demande. "Nous constatons que de plus en plus de nos clients reviennent chez nous pour des achats répétés. Avec ce nouveau concept - unique aux Pays-Bas et en Belgique - nous souhaitons aider davantage encore nos clients. Ceci, en combinaison avec un avantage sur le prix, constitue une attente importante dans l’achat de produits quotidiens. Avec l’introduction de Bespaar Continu, Bol.com offre un nouvel élan aux achats en ligne. Nous pensons que cela conduira à un changement dans le comportement d’achat des consommateurs. Des produits dont l’achat en ligne restait jusque-là limité devraient faire leur entrée dans la liste des achats online…", déclare Huub Vermeulen, Directeur général de Bol.com.

Dans l’offre, on retrouvera les produits de plus de 65 marques. L’e-commerçant offre ainsi une facilité à ses clients, et devrait aussi améliorer la durabilité de sa logistique. En effet, les commandes pourront facilement être regroupées et expédiées dans un seul colis.

Pour le lancement, le service ne sera disponible que via l’application avant un développement via le site si le succès est au rendez-vous.