Consommation Les outlets centers s’attendent à un week-end chargé à l’approche des fêtes.

Comme chaque année, de nombreux Belges attendront une nouvelle fois la dernière minute pour acheter leurs cadeaux de Noël. Bonne nouvelle pour eux cependant, il y aura de très bonnes affaires à réaliser. Dans de nombreux commerces, les réductions s’affichent déjà en grand. Mais, mieux encore, les outlets centers s’apprêtent à faire le plein ce week-end et annoncent d’ailleurs, comme à Roermond, des réductions pouvant atteindre 80 % du prix boutique.

C’est donc direction les outlets qu’il faut vous rendre si vous souhaitez gâter vos proches. La plupart des grandes marques disposent d’une boutique dans ces centres : Armani, Prada, Gucci, Guess, Levi’s, Calvin Klein, Hugg, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren... c’est un véritable petit paradis pour les amoureux de la mode. Chaque enseigne propose des rabais de minimum 30 % tout au long de l’année et, en période de soldes ou de forte affluence comme c’est le cas actuellement, de nombreuses offres permettent de réaliser de meilleurs affaires encore.

Attention, toutefois, il s’agit des collections des années précédentes et l’article que vous avez repéré en boutique traditionnelle ne s’y retrouve donc pas. C’est là aussi un des bémols des outlets. Il faut du temps pour fouiller les stocks, particulièrement désordonnés en cette période où les consommateurs sont nombreux à chercher les bonnes affaires. Inutile aussi d’espérer trouver toutes les tailles. Les véritables boutiques outlets ne disposent dès lors que de quelques exemplaires de chaque modèle. Si vous trouvez tous les coloris et toutes les tailles, il y a de fortes chances qu’il s’agisse de produits spécialement créés pour les outlets et qui ne se sont donc jamais retrouvés en boutique (voir par ailleurs).

(...)