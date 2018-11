Luca Arcangeli a 25 ans. Son diplôme de communication en poche, le jeune homme a lancé deux entreprises : une boîte de com’ d’un côté et une marque de vêtements "premium" de l’autre : Rallyraiders. Rencontre avec la première personne au monde à fabriquer des jeans 60 % coton, 40 % Kevlar, le tout certifié par les inventeurs de ce tissu incroyablement résistant.

Comment l’idée est-elle née?

"C’était le sujet de mon travail de fin d’études à la HEPH Condorcet (anciennement IPSMA, NdlR). La fibre du motard m’a été transmise par mon père, mais les pantalons qui existent ne m’ont jamais convaincu : encombrants, des nids à transpiration, il faut les changer quand on arrive à destination et en plus