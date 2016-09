Champagne: la récolte 2016 sera en forte baisse, mais la qualité au rendez-vous

Consommation

La récolte de raisin en Champagne s'annonce en forte baisse en raison des intempéries du printemps, mais la qualité sera au rendez-vous, a assuré mardi le président du syndicat général des vignerons de Champagne. "La vendange s'annonce de très bonne qualité. Avec le service technique du comité Champagne nous suivons un certain nombre de paramètres: l'acidité, la maturité, l'évolution du poids des grappes et cela nous fait penser qu'on va se rapprocher de l'année 2002 qui était une grande année", a assuré Maxime Toubart en marge d'une conférence de presse à Paris.

"Par contre, en quantité ce sera une des pires campagne depuis ces 20 dernières années. Nous avons eu du gel, de la grêle et des maladies, et on aura en moyenne un déficit de vendange de 25 à 35%", a-t-il ajouté.

Le syndicat estime que la récolte sera en moyenne de 7.000 à 7.500 kilos de raisin par hectare contre 12.000 à 13.000 kilos en 2015.

Mais ces chiffres cachent une forte disparité. Le département de l'Aube a été particulièrement touché, au point que certains viticulteurs ne vont pas vendanger cette année "car la récolte ne paiera pas la cueillette", dit M. Toubart.

La Champagne bénéficie d'un système de réserve de vin de champagne (stocké dans des cuves) qui permet les bonnes années de conserver une partie de sa vendange pouvant être commercialisée par la suite, sur décision de l'interprofession, en cas de récolte insuffisante ou de surchauffe des ventes. Cette réserve permettra aux viticulteurs de passer l'année, mais "si on a deux années comme ça, c'est la catastrophe", prévient M. Toubart.

Les vendanges devraient démarrer en milieu de semaine prochaine.

Les vignes de champagne représentent 34.300 hectares répartis sur cinq départements du nord-est de la France. En 2015, 320 millions de bouteilles de champagne ont été produites, représentant un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros.