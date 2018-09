Coca-Cola a confirmé lundi avoir conclu un accord avec la société Alizé pour acquérir les activités de la célèbre marque française de boissons aux fruits Tropico, dans le but de diversifier sa production.

Le groupe américain, qui ne dévoile pas le montant de la transaction, a indiqué dans un communiqué que cette première acquisition d'une marque française visait à le faire "devenir un acteur majeur des boissons plates aux fruits".

Selon Coca-Cola, ce segment-clé des boissons sans alcool a connu une "croissance régulière au cours des dernières années: +4,9% entre 2014 et 2017".

Créée en 1982, Tropico "bénéficie d'une forte notoriété" en France, rappelle Coca-Cola, entre son slogan "quand c'est trop c'est Tropico" et sa mascotte publicitaire, un perroquet bavard.

Tropico n'a pas d'outil de production en propre et sous-traite sa production à des tiers. "Coca-Cola étudiera toutes les possibilités pour identifier la meilleure solution de soutien et de développement de la marque sur le marché français et d'éventuels autres marchés", assure le groupe.

Le Président de Coca-Cola France, François Gay-Bellile, cité dans le communiqué, indique que Coca-Cola compte "sur l'expérience (du groupe, NDLR) dans d'autres pays pour apporter rapidement de l'innovation à cette catégorie et la dynamiser".

Une reprise progressive

La commercialisation de Tropico en France métropolitaine et en Belgique sera progressivement reprise par CCEP France, CCEP Belgique et SOCOBO (Corse), les embouteilleurs de Coca-Cola sur ces territoires.

Les boissons non gazeuses aux fruits Tropico étaient passées des mains du géant Unilever à celles d'un fonds de pension, avant d'être rachetées par une entreprise familiale française, les Cafés Folliet (Alizé) en 2005. Le chiffre d'affaires s'élève à 28,8 millions, pour 35 millions de litres, et a été multiplié par 20 en 10 ans, selon Coca-Cola.

Tropico possède moins de 5% de parts sur les marchés où il est présent, contre 50% pour Oasis (Orangina-Suntory) et l'objectif de Coca-Cola "est de franchir 10% de part de marché dans les trois ans", a déclaré François Gay-Bellile au journal Le Figaro.

Coca-Cola avait déjà annoncé fin août le rachat de la chaîne britannique de vente de café Costa pour 3,9 milliards de livres.

Coca-Cola cherche à se diversifier davantage alors qu'il a subi ces dernières années des changements d'habitude de consommation défavorables aux boissons sucrées avec notamment le combat de nombre de gouvernements contre l'obésité.