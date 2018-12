Le torchon brûle entre l'alliance d'achat Agecore (Colruyt, Edeka, Intermarché, Coop Suisse, Eroski et Conad) et certains fournisseurs tels que Red Bull, Heineken et Mars, comment le révèlent nos de Lebensmittel Zeitung. Pour le groupement d'achats, ces fournisseurs pratiquent des tarifs trop élevés. Ils demadaient une baisse de 0,8% des prix pratiqués, ce que les fournisseurs ont refusé. Conclusion, quelque 56 références de Mars, 21 de Red Bull, et 14 de Heineken ne sont plus commandées et ont déjà disparu des rayons d'Edeka, en Allemagne. La discipline de groupe fonctionne aussi chez les autres partenaires de l'alliance, y compris chez nous avec Colruyt, où plusieurs produits sont momentanément manquants: le Red Bull 25 cl, 1 référence Whiskas, 2 références Pedigree, 4 références Perfect Fit, 3 référence Mars, 2 références de Twix et 1 référence Maltesers.

Le conflit n'est pas sans rappeler celui qui avait opposé Agecore à Nestlé en février dernier et qui avait conduit au déréférencement de 150 produits avant qu'un accord ne soit trouvé au début du mois de mai. Le leader mondial de l'alimentaire avait alors dû plier face à la pression des distributeurs. Il se murmure aussi chez les fournisseurs européens que cette nervosité soit due à une forme de jalousie. Le Français Leclerc et l'Allemand Rewe ont en effet créé une centrale d'achats commune capable de faire plier les plus grands et d'obtenir de meilleures conditions. Dès qu'un fournisseur conclut un accord de négo avec Eurelec, une forme de réaction en chaîne se créerait, invitant Agecore à mettre systématiquement la pression sur ces fournisseurs pour obtenir des conditions au moins aussi favorables que celles dont ils pensent qu'a bénéficié Eurelec.

Interrogés par Gondola, les responsables de Colruyt nous ont transmis une réponse très diplomatiquement correcte: "Tout comme chaque année à pareille époque, nous conduisons des discussions avec nos fournisseurs. Comme nous souhaitons aborder ces discussions de façon constructive, dans le respect de nos partenaires à la table de discussion, nous ne souhaitons pas fournir davantage de détails. Nous sommes convaincus que nous réussirons à résoudre ceci ensemble de façon constructive, tout comme nous y sommes parvenus dans le passé."