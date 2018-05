Avec NewStory, Colruyt Group franchit une nouvelle étape dans la conquête du marché de seconde main. La toute nouvelle plateforme en ligne NewStory succède à l’ancien webshop Dreambaby Deuxième main.

NewStory dispose d’un webshop, mais aussi de deux points de collecte et d’enlèvement à Lochristi (Gand) et Wilrijk (Anvers). L’occasion de faire peau neuve. "Il était nécessaire de rebaptiser notre activité parce que nous élargissons notre offre, à la demande de nos clients", explique Laurens De Wolf, responsable. Désormais, la plateforme de seconde main proposera aussi des vélos d’enfant, des vélos sans pédales et des tricycles, ainsi que des jouets pour bébés, tout-petits et enfants, tels que des trotteurs, chevaux à bascule, tables d’activités, établis et cuisines.

Ces articles viennent s’ajouter à la gamme d’articles typiques pour bébés, tels que les poussettes, sièges-autos et relax.

NewStory est convaincue que la nouvelle formule portera ses fruits. L’an dernier, quelque 3.000 articles ont changé de propriétaire grâce à Dreambaby Deuxième main, soit 80 % des articles du webshop. NewStory envisage d’obtenir des résultats similaires avec un assortiment plus étendu. "En effet, il s’agit d’articles qui nécessitent souvent un investissement important et qui ne sont utilisés que pendant une courte période. Pour les jeunes parents, le fait de pouvoir en tirer encore quelque chose constitue une aubaine. Nous croyons donc fortement dans la solution ad hoc que représente notre plateforme de seconde main. Elle répond aux tendances que l’on observe actuellement dans la société en matière de réutilisation et d’économie de partage. Notre ambition est également de poursuivre l’extension du modèle à terme, tant pour les assortiments que pour le nombre de points d’enlèvement. NewStory, notre nouveau nom, nous permettra d’ailleurs d’accélérer notre rythme de croissance."

Le fonctionnement est simple : un client souhaitant vendre un article le propose à un point de collecte et d’enlèvement où des collaborateurs en contrôlent la propreté et les défauts visibles. Si l’article répond aux critères, NewStory le met en vente pendant deux mois en ligne et organise les rendez-vous avec les acheteurs intéressés.

Si l’article est vendu, le vendeur reçoit 75 % du prix de vente sous la forme d’un bon d’achat Colruyt Group. De son côté, l’acheteur peut réserver des articles en ligne et les examiner à son aise dans le point d’enlèvement, sans obligation d’achat.