Le groupe Colruyt va ouvrir davantage d'"Okay Compact", un concept de magasins de proximité situés en centre-ville, rapporte jeudi De Tijd.

Trois nouveaux magasins sont attendus cette année et les ouvertures devraient s'accélérer dans les années suivantes. Le premier magasin Okay Compact a ouvert ses portes en 2015 et, entretemps, Colruyt en compte cinq: à Bruxelles (2), Anvers (2) et Liège. Ces magasins sont moins grands que les Colruyt classiques ou que les Okay.

"La phase de test est terminée. Les magasins répondent aux attentes, nous allons donc ouvrir plus d'Okay", explique le directeur financier Marc Hofman, cité par De Tijd.