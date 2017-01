L’année 2016 fut un grand cru pour McDonald’s en Belgique. Croissance du personnel, ouverture de nouveaux restaurants, investissements, engagements, l’enseigne tire un bilan positif de l’année écoulée et entend poursuivre sur sa lancée en 2017.

L’an dernier, McDonald’s Belgique a introduit le McDo 2.0 dans une série de ses restaurants. Au menu : la préparation des hamburgers à la minute, les bornes de commande et le service à table. Le McDo 2.0, c’est la concrétisation de la volonté de McDo de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients. Aujourd’hui, 15 restaurants en Belgique sont concernés. À terme, l’objectif est de le proposer dans tous les restaurants belges. "Cette évolution nous a semblé une évidence car elle est parfaitement en ligne avec notre ADN : c’est une prolongation de nos valeurs orientées vers les clients. Cette culture qui place les personnes, qu’il s’agisse des clients ou des collaborateurs, au cœur de tout, est ancrée au plus profond de l’entreprise", explique Kristel Muls, Directrice de la communication chez McDonald’s Belgique.

"La plupart des clients réagissent positivement au service à table. Cela leur permet, par exemple, de ne plus devoir attendre leur commande dans la file, de trouver un endroit où s’asseoir sans avoir un plateau à la main, de laisser les enfants jouer dans l’espace de jeu en attendant l’arrivée de la commande, etc", explique Muhudin Aydin, Restaurant Manager responsable de l’implémentation du McDo 2.0.

Un tel changement aurait pu avoir un impact négatif sur le personnel, remplaçant l’homme par la machine, mais "le McDo 2.0 a permis la création d’un à deux postes de travail supplémentaires dans les restaurants où il a été implémenté. Nous avons, en effet, besoin de plus de personnel pour accueillir les clients, les accompagner aux bornes de commandes et les servir à table", ajoute Muhudin Aydin.

Au final, entre ces engagements supplémentaires et l’ouverture de trois nouveaux restaurants, McDo tire un bilan plus que positif en termes de fréquentation puisque 44,5 millions de clients ont fréquenté les différentes implantations, soit 2,5 millions de clients en plus par rapport à 2015.