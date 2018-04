Cette semaine on parle de la conservation des restes alimentaires, et s'il est dangereux de réparer soi-même de vieux appareils électroménagers.

1. Comment emballer mes restes ?

Faites toujours refroidir les restes le plus vite possible avant de les placer au réfrigérateur ou au congélateur. Vous pouvez utiliser un récipient contenant de l’eau froide pour plonger votre casserole ou marmite et accélérer le refroidissement si le plat n’a pas suffisamment perdu sa chaleur au cours du repas et peut libérer de grosses doses de plastifiants dans les aliments gras. La composition est mentionnée sur l’emballage.

Si vous voulez réutiliser des emballages, utilisez-les pour le même type d’aliments et dans des circonstances similaires, après les avoir correctement nettoyés.

Attention toutefois à ne pas mettre les emballages dans des conditions qui ne leur conviennent pas. Par exemple, il ne faut pas chauffer une boîte de glace qui n’a pas été prévue pour.

Le mode de conservation au frigo varie selon les aliments :

La viande et le poisson frais se conservent de préférence dans du film alimentaire, à une température inférieure à 4° C. Ces produits ont une durée de conservation maximale de 3 jours au frigo, et même de 24 heures seulement s’il s’agit de viande hachée.

La charcuterie nécessite aussi une température inférieure à 4° C. La durée de conservation variera de quelques jours, pour le jambon cuit par exemple, à deux semaines, pour de la viande séchée. Conservez-la dans une boîte en plastique.

Le fromage peut être conservé dans du papier sulfurisé ou une boîte (ou enveloppé dans du papier dans une boîte). La température devra être inférieure à 7° C et le fromage sera idéalement sorti du frigo un peu avant d’être consommé. Il pourra être consommé tant qu’il n’y aura pas de moisissures ou de signes de dessèchement visibles.

Les fruits et légumes qui se conservent au frigo doivent être gardés de préférence dans un plastique laissant passer l’air et l’humidité. La température dans le réfrigérateur doit être inférieure à 8° C et les produits peuvent être consommés jusqu’à ce qu’ils ne soient plus visuellement appétissants.

Combien de temps ?

La durée de conservation varie en fonction du type de produits.

fruits et légumes frais non préparés : 4 à 5 jours

fruits et légumes cuits ou mijotés : 2 à 3 jours

salades prélavées : 2 à 3 jours

lait ouvert et fromages : tenez compte de la date mentionnée

œufs : 20 jours

poisson cru, crustacés : 1 à 2 jours

poisson cuit : 1 à 2 jours

viande hachée : 24 heures maximum

viande crue : 3 jours

viande cuite ou grillée : 1 à 2 jours

charcuterie : 4 à 5 jours

plats préparés : 1 à 2 jours

mayonnaise faite maison : 24 heures maximum

pâtisserie à la crème et crème fraîche : 24 heures maximum

2. Est-il dangereux de réparer ses vieux appareils ?

Je voulais bricoler mon vieux grille-pain, mais une amie me dit que cela pourrait être dangereux s’il contenait de l’amiante. Est-ce possible ?

C’est tout à fait possible. L’utilisation de l’amiante dans les produits est interdite en Belgique depuis 1998, mais avant, elle était très fréquente. Comme le mentionne votre amie, l’amiante servait d’isolant thermique et électrique dans l’électroménager. Tant que l’amiante se trouve dans un matériau en bon état, vous ne courez aucun risque.

Par contre, si le matériau est abîmé, les fibres d’amiante risquent de se détacher. Il est donc vivement conseillé de déposer l’appareil dans un parc à conteneurs ou un point de collecte recupel plutôt que d’essayer de le démonter pour le réparer soi-même ou avec l’aide d’un bricoleur dans un repair café.

Il est en effet quasi impossible de savoir si votre ancien grille-pain contient de l’amiante : la présence de celle-ci doit être indiquée sur l’emballage… Mais qui garde les emballages de ses appareils électroménagers ?

De même certains textiles, comme des couvertures anti-feu, vendus avant 1998, peuvent contenir de l’amiante tissé (reconnaissable à sa couleur gris argenté mate). À force d’être frottés et pliés, ils risquent de libérer des fibres qui peuvent être respirées. Mieux vaut aussi vous en débarrasser dans un parc à conteneurs. L’amiante produit un effet nocif sur les poumons. Parfois, même une brève exposition ou un contact avec une concentration d’amiante peu élevée peut entraîner un mésothéliome, 30 à 40 ans plus tard. Ce cancer de la plèvre des poumons est virulent et habituellement mortel.