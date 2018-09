Chaque semaine, retrouvez les conseils de Julie Frère (porte-parole de Test Achats) qui répond aux questions que vous posez ! Deux thèmes, deux questions très précises avec une approche claire, didactique et éclairante.

Dois-je suivre mon entreprise dans son déménagement?

M. C., d’Anvers : "Depuis 25 ans, je travaille comme employé à 5 km de mon domicile. Notre division va déménager, ce qui va fort allonger ma distance domicile-travail : 40 km l’aller simple. Impossible à effectuer en transports en commun, cela prend plus de 2 h. Je devrais donc y aller en voiture. Suis-je obligé de me soumettre à ce déménagement ? Ou bien puis-je refuser, et même réclamer une indemnité ?"

La réponse de l’expert

"Un contrat de travail doit être exécuté selon les conditions et sur le lieu fixés lors de la signature. Après quoi, le contrat ne peut être modifié qu’avec l’accord des deux parties. Si l’employeur modifie unilatéralement, et de manière importante, une de ses caractéristiques essentielles, on part du principe qu’il met fin automatiquement au contrat, ce qui donne lieu à une indemnisation du travailleur. Le problème, c’est qu’employeur et travailleur ne voient que rarement les choses de la même manière. Auquel cas, c’est au juge du travail qu’il appartiendra de trancher et de décider s’il s’agit bel et bien de rupture unilatérale du contrat. Mais le lieu de travail est généralement considéré comme une caractéristique essentielle du contrat d’emploi. Dès lors, le déménagement de votre entreprise plusieurs dizaines de kilomètres plus loin devrait pouvoir être considéré comme une rupture unilatérale de la part de l’employeur. Dans ce cas, vous avez droit à une indemnité de licenciement correspondant au préavis que votre patron aurait dû vous verser s’il vous avait licencié à ce moment. Nous ne disposons pas de toutes les données nécessaires pour calculer précisément ce préavis mais, en fonction de votre ancienneté, il devrait être de l’ordre de 15 à 20 mois de salaire. Mais il n’est peut-être pas nécessaire d’aller si loin. Vous pouvez également négocier avec votre employeur et lui demander un dédommagement pour les longs trajets. S’il refuse, vous devrez vous trouver un autre emploi mais vous aurez de bonnes chances d’obtenir devant le tribunal une indemnité pour rupture unilatérale du contrat de travail."

En chambre individuelle?

B. V., d’Alost : "Ma femme doit être opérée de varices. Elle préférerait une chambre à plusieurs lits. Mais on lui répond que c’est impossible, parce que les deux jambes doivent être traitées en même temps. Du coup, on nous réclamera une série de suppléments qui ne sont pas couverts par notre assurance hospitalisation. Est-il bien correct d’agir ainsi ?"

La réponse de l’expert

"Certains contrats d’assurance hospitalisation ne couvrent pas les suppléments à charge d’une personne hospitalisée en chambre individuelle. Ils ne conviennent donc que pour une hospitalisation en chambre à plusieurs lits. Dans ce cas, votre assurance couvre les tickets modérateurs et certains frais pour lesquels l’Inami n’intervient pas du tout. Mais l’on ne peut vous réclamer de suppléments que si votre femme, dans la déclaration d’admission qu’elle doit remplir et signer à son entrée à l’hôpital, a choisi une chambre à un lit. Il y est stipulé qu’un supplément est facturé par jour pour la chambre, avec précision du pourcentage d’honoraires que les médecins traitants pourront réclamer en plus. Donc, si ce document mentionne le choix d’une chambre à plusieurs lits, il ne peut être question de suppléments. Et ce même si l’hôpital décide lui-même de placer votre femme dans une chambre individuelle, quelle qu’en soit la raison (il n’y a pas d’autre chambre libre, c’est préférable pour des raisons médicales…). Attention : selon certaines sources, des médecins refuseraient d’opérer les patients qui n’ont pas pris une chambre individuelle, justement parce qu’ils ne peuvent pas, dans ce cas, réclamer de suppléments d’honoraires."