Nous avons réalisé un test de chaussettes pour pneus en collaboration avec nos partenaires internationaux en 2011.

Sur la neige, toutes les chaussettes, à part celles de la marque Michelin, avaient eu de mauvais résultats. Et sur la glace, toutes avaient de mauvais résultats. Ces produits ne sont pas assez performants pour affronter les montagnes enneigées. Les voitures finissent par rester coincées. De plus, les chaussettes vont s’user trop vite sur les routes où il n’y a pas de neige ou de glace. Il est aussi à noter qu’elles ne sont pas autorisées là où les chaînes sont obligatoires.

Préférez les chaînes

Les chaussettes ne sont donc pas une bonne option si vous partez en vacances de ski avec votre voiture. Il vaut mieux choisir des chaînes. Celles-ci offrent beaucoup plus d’adhérence sur la neige et la glace que les pneus. C’est donc une bonne idée d’en louer ou d’en acheter si vous partez en montagne, même avec des pneus hiver.





Une pilule qui change de couleur © D.R.

Monsieur P. s’étonne que le médicament qu’il prend depuis des années a soudain changé de couleur, sans qu’il en ait été averti.

Depuis déjà quelques années notre lecteur prend chaque jour un comprimé d’Inderal, médicament à base de propranolol, utilisé dans le traitement de certains troubles cardiaques. Les comprimés sont toujours blancs et le nom de marque y est gravé.

Mais quand, récemment, il entame une nouvelle boîte, il s’étonne de constater que maintenant les comprimés sont roses et que le nom de marque n’y est plus indiqué. Cela ne laisse pas de le surprendre et même de l’inquiéter un peu.

Consulté, son pharmacien suggère qu’il s’agit peut-être d’une rupture de stock en Belgique et que l’on a donc dû faire venir le médicament d’un autre pays, où son apparence est différente.

Notre lecteur consulte un deuxième pharmacien, mais celui-ci ne semble même pas au courant du changement.

En fait, le pharmacien aurait dû informer sa clientèle des modifications apportées à l’apparence du médicament. Car les pharmaciens en avaient bel et bien été informés par la firme, notamment par le biais d’un courrier de l’APB (Association pharmaceutique belge). C’est leur rôle de transmettre de telles informations vers les utilisateurs de médicaments, les patients. Cela afin de prévenir des inquiétudes inutiles et même des erreurs aux conséquences potentiellement graves.

Certaines personnes doivent prendre plusieurs médicaments, ce qui peut entraîner des erreurs; une modification non annoncée et non expliquée de l’apparence d’un médicament augmente encore les risques.