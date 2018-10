Chaque semaine, retrouvez les conseils de Julie Frère (porte-parole de Test Achats) qui répond aux questions que vous posez ! Deux thèmes, deux questions très précises avec une approche claire, didactique et éclairante.

Gare aux anti-puces

Le chat de Monsieur D. a eu un œdème cérébral. Son vétérinaire dit que cela peut être causé par la chaleur ou par un produit toxique. Il nous demande de mettre en garde les amis des chats.

Notre expert répond

L’œdème cérébral est une accumulation de liquide dans les tissus du cerveau. La chaleur est effectivement une des causes possibles. Les cas les plus fréquents concernent les chiens laissés dans la voiture en plein été. La température corporelle peut augmenter très rapidement, au point d’entraîner un œdème cérébral souvent fatal.

La même chose peut en théorie se produire pour les chats, mais ceux-ci voyagent plus rarement en voiture. D’autres causes possibles d’œdème cérébral sont un traumatisme crânien, une infection, une maladie sous-jacente… Mais aussi certaines substances.

Parmi les produits à risque pour les chats, citons les appâts à la brométhaline, utilisés pour tuer taupes, rats et souris. Mais aussi et surtout les anti-puces à la perméthrine, en principe réservés aux chiens, les chats y étant beaucoup plus sensibles. C’est indiqué sur les produits, mais tout le monde n’y est pas aussi attentif et les accidents ne sont pas rares.

© DR



Des pilules contre le soleil ?

Madame D. voudrait savoir si les pilules supposées préparer la peau avant des vacances au soleil sont vraiment utiles.

Notre expert répond

Les fabricants nous proposent des gélules supposées préparer la peau au soleil. Mais ces produits ne constituent en rien une protection contre les méfaits d’une exposition prolongée et risquent même d’induire un faux sentiment de sécurité, ce qui peut amener à négliger les mesures de protection vraiment efficaces. Certains produits ciblent même explicitement les enfants ! La composition exacte varie selon les marques. Il s’agit le plus souvent d’un cocktail de caroténoïdes (comme le lycopène), de lutéine, de vitamines et de minéraux. La publicité nous promet que ces produits activent le bronzage, préparent la peau au soleil, forment un filtre interne contre les rayons, protègent des dégâts causés par l’oxydation, maintiennent la jeunesse de la peau etc. Et tous ces bienfaits seraient "scientifiquement prouvés" ! On se demande alors bien pourquoi la publicité précise quand même toujours que le produit "ne protège pas des coups de soleil" et qu’un "écran solaire reste indispensable".

Il est exact que les ingrédients cités jouent un rôle dans la synthèse de la mélanine, mais nous ingérons déjà toutes ces substances par l’alimentation. Avaler des gélules confère-t-il un avantage quelconque ? C’est hautement improbable, n’en déplaise aux prétendues "études scientifiques" citées dans certaines publicités.

Il n’est pas impossible que ces produits accélèrent un peu votre bronzage et aident à le conserver plus longtemps. Mais les autres promesses ne sont que de la publicité et rien d’autre. Et n’allez surtout pas penser que ces gélules permettent de négliger les mesures de protection normales.