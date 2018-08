Chaque semaine, retrouvez les conseils de Julie Frère (porte-parole de Test Achats) qui répond aux questions que vous posez ! Deux thèmes, deux questions très précises avec une approche claire, didactique et éclairante.





1 Comment faire une capture d'écran (avec mon Mac) ?

C’est très simple : il suffit d’utiliser les raccourcis clavier suivants.

Appuyez successivement sur les touches en les maintenant enfoncées. Utilisez les chiffres en haut du clavier, et non pas le pavé numérique.

Capture de tout l’écran :

cmd + Majuscule + 3

Capture d’une sélection de l’écran :

cmd + Majuscule + 4 (choisissez ensuite la zone avec le curseur).

Votre capture d’écran apparaîtra automatiquement sur le bureau.

Vous pouvez également utiliser le logiciel Capture, que vous trouverez dans Applications > Utilitaires > Capture . Il est capable de prendre des captures d’écran en différé et dans plusieurs formats (".jpg" étant le plus courant et le plus facile à partager).





2 La levure de riz, vraiment sans danger ?

La levure de riz rouge est souvent présentée comme dénuée d’effets indésirables. Un point de vue que nous pensons erroné. Le témoignage d’un membre ne fait que nous renforcer dans cette opinion.

Monsieur D. consulte un médecin, qui lui conseille de prendre de la levure de riz rouge, "complément alimentaire" qui réduit les taux de cholestérol. Or, après trois mois d’utilisation, il a successivement un claquage spontané d’un tendon de l’avant-bras, une déchirure du biceps en soulevant un séchoir et une élongation spontanée d’un muscle abdominal. Beaucoup pour un homme encore jeune, sportif et en bonne santé, qui n’a jamais eu ce genre de problèmes. En outre, cela lui a coûté plusieurs jours de travail.

Un cas individuel isolé ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’un lien de cause à effet, mais nous avons déjà dit par le passé qu’avec la levure de riz rouge on pouvait s’attendre à des effets indésirables semblables à ceux des "vrais médicaments" de l’hypercholestérolémie, les statines, comme des douleurs et atteintes musculaires et des problèmes de tendons. Le statut de simple complément alimentaire des extraits de levure de riz rouge est injustifié : ils devraient être enregistrés comme médicament.





3 Mon mot de passe d’accès à Windows 10 est assez facile à deviner. Je voudrais le changer. Comment faire ?

En effet, c’est une bonne idée de modifier votre mot de passe s’il est trop simple. Vous réduisez ainsi les risques que des personnes mal intentionnées interfèrent avec votre ordinateur.

1. Cliquez sur le bouton démarrage en bas à gauche du bureau. Allez dans Paramètres > Comptes.

2. Cliquez sur Options de connexion.

3. Dans "Mot de passe", cliquez sur Modifier.

4. Introduisez votre mot de passe actuel, puis deux fois le nouveau.

5. Cliquez sur Suivant puis sur Terminer et redémarrez votre ordinateur.





>>> Posez vos questions à Julie Frère, porte paroles de Test Achats en lui envoyant un mail à redactionweb@saipm.com, avec, pour sujet "Conseil Conso".