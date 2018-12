Julie Frère, porte-parole de Test Achats répond à vos questions de consommation pour le DH Mag.

1. La question?

Monsieur C. voudrait connaître notre avis sur un nouveau produit contre l’insomnie, le Sleepyl.

La réponse de notre expert

Sleepyl n’est pas un médicament, mais un soi-disant "complément alimentaire". Coût : ± 16 € pour 40 gélules. Dose conseillée : 2 gelules le soir, soit 0,296 mg de mélatonine, 500 mg de valériane, 182 mg de houblon et 1,022 mg de vitamine B6. La publicité dit que la vitamine B6 contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Ce n’est pas faux, mais il n’y a chez nous pas de réel problème de carences en vitamine B6 au niveau de la population. Et il n’y a pas l’ombre d’une preuve qu’avaler un peu de B6 avant le coucher améliore en quoi que ce soit le sommeil. À la valériane, ainsi qu’au houblon, la tradition attribue des "vertus dormitives".

Si vous considérez que "la tradition" est une preuve d’efficacité suffisante, tant mieux pour vous. Si vous préférez vous fier à la science, il est plus difficile de conclure. La méthodologie de la plupart des études laisse à désirer, leurs conclusions sont parfois assez contradictoires et leur durée dépasse rarement quelques semaines. Le pessimiste dira que ni la valériane ni le houblon (ni une combinaison des deux) n’ont d’effet démontré, l’optimiste que les données suggèrent un modeste effet bénéfique.

Et la mélatonine ? Son utilité supposée ne repose que sur très peu d’études contrôlées. Pour les compléments à base de mélatonine, deux allégations sont admises par l’agence européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) : à partir de 0,5 mg par dose, "contribue à atténuer les effets subjectifs du décalage horaire" ; à partir de 1 mg, "contribue à réduire le temps d’endormissement". Selon l’EFSA, la prise d’1 mg peut avoir pour effet que l’on s’endort en moyenne… 7 minutes plus vite que si l’on prenait un placebo. Et de toute façon, Sleepyl n’apporte que 0,296 mg de mélatonine par prise. La mélatonine dans le Sleepyl n’est là que comme argument de vente.

N’en déplaise à la publicité, Sleepyl ne risque guère de vous aider si vous avez de réels problèmes de sommeil.

2. La question?

Monsieur R. voudrait savoir s’il y a des études sur le lien entre cyclisme et cancer de la prostate. Il dit avoir remarqué qu’il y a de plus en plus d’amoureux de la petite reine qui développent ce cancer.

La réponse de notre expert

Est-ce qu’avaler les kilomètres juchés sur une selle de course augmente le risque de cancer de la prostate ? Nous ne connaissons pas d’études qui indiqueraient que ce soit le cas. Il y a seulement eu une étude au Royaume-Uni (2014), qui a fait à l’époque un certain bruit. Les chercheurs notaient un risque accru de diagnostic de cancer de la prostate en fonction du temps passé en selle. Mais cette conclusion est à prendre avec un grain de sel (le). Les données provenaient de questionnaires auprès de plus de 5 000 cyclistes.

Pour ce qui est du cancer de la prostate, l’analyse portait sur les 2 027 participants âgés de plus de 50 ans (avant cet âge, le cancer de la prostate est extrêmement rare). À peine 36 (1,7 %) ont déclaré avoir un diagnostic de cancer (on se serait attendu à plus). Établir ensuite sur un nombre de cas aussi limité un lien avec le temps passé à vélo n’est pas fiable. Pour d’autres raisons encore, cette étude ne démontre finalement rien. Il est parfaitement possible qu’en réalité faire du vélo réduise le risque de cancer.

Certaines personnes citent aussi des études qui suggèrent que la pression de la selle influence le taux de PSA sanguin, substance présente chez tous les hommes. Un taux élevé peut être un signe de cancer de la prostate, mais également d’autre chose, parfaitement bénin. Le vélo augmenterait le taux de PSA dans les heures et jours qui suivent. Mais certaines études suggèrent également une élévation du taux de PSA après éjaculation. Personne n’en conclura que faire l’amour donne le cancer ! En ce qui nous concerne, il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter.