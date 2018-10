L’origine de la viande de cheval doit-elle être indiquée ?

Non, malheureusement. Alors que le consommateur est de plus en plus attentif à l’origine des aliments, notamment dans le souci de manger local, l’indication de l’origine de la viande de cheval n’est pas obligatoire. Cette obligation existe seulement pour la viande fraîche (réfrigérée et congelée) provenant des bovins et de chèvre, de mouton, de porc et de volaille.





(...)