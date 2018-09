Chaque semaine, retrouvez les conseils de Julie Frère (porte-parole de Test Achats) qui répond aux questions que vous posez ! Deux thèmes, deux questions très précises avec une approche claire, didactique et éclairante.

Vaut-il mieux cuire à la poêle avec de l’huile plutôt que du beurre ?

Oui. Il vaut mieux utiliser de l’huile d’olive. Pour rappel, il est important pour la santé de limiter sa consommation d’acides gras saturés (beurre, pâtisseries, fromages, etc.) et de favoriser les acides gras insaturés (contenus par exemple dans l’huile d’olive, de maïs, de tournesol et de colza). Quand on fait chauffer de la matière grasse, elle peut s’oxyder. Cette dégradation dépend entre autres de la température, de la qualité de la matière grasse et même du type d’aliment cuisiné. Lorsque le seuil de tolérance à la chaleur est dépassé, la matière grasse commence à fumer et libère des composés nocifs.

Une huile d’olive ordinaire

Pour les cuissons à la poêle, les températures peuvent atteindre de 150 à 180°C. Évitez les huiles riches en acides gras polyinsaturés (comme celles de tournesol ou de soja). Les huiles raffinées tolèrent généralement mieux la chaleur, mais perdent leurs composés bénéfiques. Nous vous conseillons donc d’utiliser de l’huile d’olive ordinaire et de réserver l’extra vierge pour terminer vos préparations et vos salades. Vous pouvez également opter pour l’huile d’arachide. L’huile de tournesol oléique, plus rare et plus chère, est aussi recommandée. Dans tous les cas, modérez la température de cuisson et ne laissez pas votre poêle fumer.

Autres modes de cuisson

Pour les fritures, recourez à des matières grasses prévues à cet effet, généralement pauvres en acides gras polyinsaturés. Ne dépassez pas une température de 175°C et renouvelez l’huile après 5 à 6 utilisations maximum. Pensez aussi à tous les autres modes de cuisson délicieux et ne nécessitant pas de matière grasse : grillade, vapeur, micro-ondes, papillote, poêle anti - adhésive… Varier permet une bonne gestion des matières grasses tout en profitant de saveurs différentes. _shutterstock

© DR



J’ai réservé et payé un voyage via Internet et l’organisateur du voyage est tombé en faillite. Vais-je être remboursé ?

Notre expert répond

Lorsque vous avez réservé un voyage à forfait (ou voyage organisé) sur Internet mais que l’organisateur du voyage ou le vendeur du voyage est déclaré en faillite, vous êtes protégé contre la faillite et les montants payés vous seront remboursés. Si le voyage à forfait inclut le transport, le retour sera assuré dans le cadre de cette garantie. Les organisateurs de voyages non établis en Europe mais qui vendent ou proposent des voyages à forfait en Belgique ou qui s’adressent au marché belge, doivent également garantir leurs activités contre la faillite.

Vous pouvez également bénéficier de cette protection pour les prestations de voyages liées. Les commerçants qui proposent ces prestations liées doivent se couvrir contre la faillite. De cette façon, vous pouvez récupérer les montants des services de voyage qui n’ont pas été effectués en raison de la faillite de ce commerçant.

En cas de faillite d’une compagnie aérienne auprès de laquelle vous avez réservé votre billet d’avion en ligne vous pouvez seulement introduire une réclamation auprès du curateur désigné. Hélas, il y a peu de chance que vous puissiez récupérer votre argent. Toutefois, si vous aviez payé via carte de crédit, vous pouvez demander le remboursement en actionnant la procédure de chargeback via macarte.be.

Un problème avec un vendeur en ligne établi dans un autre pays européen ? Contactez le Centre Européen des Consommateurs : www.cecbelgique.be.