C’est un peu la même rengaine à chaque période de soldes. Lorsque l’on sonde les commerçants, que ce soit à la veille ou au lendemain des soldes, la réponse est quasiment identique et teintée de pessimisme.

Cette année encore, lorsqu’on évoque les bilans, les commerçants ne se montrent guère enthousiastes. Et pourtant, à y regarder de plus près, il y a certains témoins qui tendent à prouver le contraire. Notamment les transactions électroniques enregistrées par Keyware, le numéro deux du secteur des paiements électroniques en Belgique. Les commerçants ont en effet encaissé 11 % de revenus de plus via leur terminal de paiement qu’en janvier 2016. Et le nombre de transactions a lui aussi grimpé en flèche (+15 %) pendant les soldes.

En bref, les soldes d’hiver ont remporté davantage de succès que l’année dernière. "Peut-être est-ce la soudaine froideur qui nous a surpris après les fêtes et qui nous a poussés à nous rendre dans les magasins pour y acheter un pull ou un manteau chaud", explique Stéphane Vandervelde, CEO de Keyware.

Si le montant moyen dépensé par transaction est en légère baisse (-3 € par rapport à 2016, soit 76,51 €), le nombre de transactions a largement compensé cette diminution.

"Non seulement les gens ont davantage dépensé pendant les soldes d’hiver mais ils ont également opté pour leur carte de paiement, même pour les plus petits montants. Lorsque nous comparons ces chiffres aux deux années précédentes, il apparaît rapidement que les Belges utilisent de plus en plus souvent leur carte de paiement pour régler leurs achats plutôt que de les payer en liquide."

Ce qui réjouit bien évidemment Keyware, c’est de constater que la solution de paiement électronique est de plus en plus privilégiée.

"Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de commerçants qui disposent d’un terminal, ce qui évidemment joue un rôle important dans cette, évolution. Pourtant, nous n’avons pas encore atteint le maximum en Belgique. Si l’on regarde du côté des pays scandinaves, par exemple, où l’on voit qu’en moyenne plus de 90 % des paiements y sont effectués électroniquement, même pour les plus petits achats chez le boulanger ou à la librairie par exemple, l’on se dit qu’il y a encore du pain sur la planche."