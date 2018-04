Toujours soucieux de la qualité de son assiette, le consommateur belge est de plus en plus adepte des circuits courts… Et le chemin le plus direct jusqu’à l’assiette reste encore celui de son propre potager. On estime que 50 % des Belges possèdent un jardin, mais même si vous ne disposez que d’une terrasse, voire d’un simple balcon, il est possible de cultiver de nombreux fruits et légumes. Certes, avec des superficies réduites, on ne nourrira pas toute la famille, mais quoi de meilleur qu’une fraise, une tomate ou des aromates cueillis juste avant d’être dégustés.

Le soleil se décidant enfin à faire son apparition (on annonce 20 degrés pour le week-end), les jardiniers amateurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Direction les jardineries pour y faire le plein de semences et autres boutures à replanter.

Avant de vous lancer dans la culture potagère, il vous faudra investir. Un peu d’argent (achat de matériel, de semences, de boutures…) et beaucoup de temps ! Mais le jeu en vaut la chandelle.

(...)