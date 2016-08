De la fraîcheur en seconde main

Consommation

On l’a attendu ce fameux été. Et on est servi car c’est la canicule ! De quoi oublier un peu vite qu’on est en Belgique et que cela ne durera pas. Qu’à cela ne tienne. "Fait chaud ici, je transpire comme vache qui pizzz" , comme dirait l’agent Verhaegen, alias Pablo Andres. Et hop, c’est la ruée vers les piscines et autres accessoires destinés à apporter un peu de fraîcheur.

Sur 2ememain.be, le plus important site de petites annonces de Belgique, on a ainsi enregistré presque six fois plus de recherches pour des systèmes d’air conditionné mobiles, en comparaison avec la semaine précédente. "Pour les piscines aussi, la demande des Belges francophones a fortement progressé : plus du double de demandes (+114,10 %) ! Dans une moindre mesure, la tendance a aussi touché les parasols (+42,70 %), les tonnelles (+22,45 %) et les jacuzzis (+21,34 %)", note Petra Baeck, porte-parole de 2ememain.be. "Durant ce week-end, la température va encore se maintenir. Celui ou celle qui recherche encore un système de conditionnement d’air, un ventilateur, une piscine ou un parasol, peut facilement le trouver sur 2ememain.be."

Naturellement, qui dit hausse de la demande, dit hausse des prix.

Ces derniers jours , la chaîne de magasins de seconde main Troc.com a elle aussi été submergée par la vague tropicale. "Les demandes ont principalement porté sur les systèmes de climatisation d’air, les ventilateurs et les parasols", déclare Pierre Boseret, Directeur général de Troc.com. Nos stocks ont été véritablement pris d’assaut au point qu’ils sont quasiment vides aujourd’hui. C’est donc un excellent moment pour ceux qui seraient prêts à se défaire de leur matériel : il leur suffit de l’apporter dans un de nos magasins pour en obtenir rapidement la contre-valeur financière."

Il n’y a pas qu’en deuxième main que les consommateurs cherchent à se rafraîchir. Le webshop Coolblue a ainsi vu ses ventes de climatiseurs multipliées par 53 cette semaine. Trois fois plus de barbecues et 18 fois plus de ventilateurs que la semaine passée ont aussi été écoulés. La demande de piscines est aussi largement supérieure - 17 fois ! - qu’à pareille époque l’an dernier.

Chez Bol.com, on note une explosion de la demande de jeux d’eau et piscines gonflables. "Les Belges sont prêts pour ce week-end caniculaire. La piscine champignon pour les petits est la plus populaire", observe-t-on.