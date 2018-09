On ne va pas vous faire l’injure de vous rappeler qu’il faut consommer 5 (portions de) fruits et légumes par jour. Une portion, c’est environ 80 à 100 grammes. Pour atteindre le quota, il faudrait donc consommer environ 182 kg de fruits et légumes par an. Dans les faits, on en est assez loin car, selon les derniers chiffres du VLAM résultant d’une enquête menée par GfK Belgium et relayée pr Gondola, le Belge a consommé 38,1 kg de légumes et 47 kg de fruits l’an dernier. Soit à peine la moitié de la consommation recommandée.

Au niveau des légumes, on constate que la consommation est relativement stable depuis (...)