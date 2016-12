Consommation Nous avons demandé à deux cuisiniers belges bien connus de réaliser trois menus pour un budget d’environ 10 € par personne (entrée-plat-dessert). Martin Volkaerts et Jean-Philippe Watteyne, qui ont tous deux porté fièrement les couleurs belges à l’émissionvous livrent leurs recettes de nouvel an à prix réduit.





Le menu fraîcheur de Martin Volkaerts

L’entrée

Saumon, houmous et vinaigrette au sésame

Le plat

Cabillaud aux petits légumes

Le dessert

Yaourt au gingembre, miel et fruits rouges

L’addition

40 euros pour 4 couverts

Le chef de l’Amandier à Genval et ancien cuisinier à Top Chef a concocté un menu qu’il a voulu sain mais surtout très économique. Voici les ingrédients et les préparations :

L’entrée

Houmous : 100 g de pois chiche, 35 g de fromage blanc, 15 cl de jus des pois chiche, 5 g huile d’olive, 1/2 citron vert (jus et zeste). Mixer le tout.

Le saumon : 200 g de saumon frais, 10 gr de sésame, 1/2 citron vert (jus et zeste). Couper le saumon en tartare, assaisonner 4 tranches de saumon fumé. À l’aide d’un tapis à sushi, rouler le tartare de saumon dans le saumon fumé.

Vinaigrette sésame : 20 g d’huile sésame, 10 cl de vinaigre de riz, 10 g de sésame torréfié. Mélanger.

Le plat

Ingédients : 320 g de cabillaud, 2 carottes, 1 panais, 50 g de petit pois, 1 branche de céleri, 25 cl de sauces soja, 4 branches de verveine fraîche, sel, poivre.

La recette : Éplucher les légumes, couper les carottes et le panais en brunoise. Couper le céleri en petits bâtonnets. Dans une casserole, faire suer les légumes, ajouter 750 ml d’eau et la sauce soja. Laisser cuire doucement. Cuire les petits pois avec un fond d’eau et du beurre pendant 5 minutes. Couper le cabillaud en quatre. Cuire le cabillaud vapeur 7 minutes.

Dressage : Dans un bol, mettre le cabillaud dans le fond, ajouter le bouillon et les légumes. Garnir avec la verveine fraîche.

Astuce : Ajouter du chorizo au moment où l’on sue les légumes, cela donnera plus de goût au bouillon.

Info pratique : Si on n’a pas de four vapeur, on peut cuire dans une grande casserole à double fond du type casserole à couscous.

Le dessert

Ingédients : 300 g de yaourt grec, 100 g de fromage blanc, 1 cuillère à café de gingembre, 150 g de fruits rouges, 100 g de miel.

Recette : Mélanger le yaourt avec le fromage blanc. Hacher finement le gingembre et l’ajouter au mélange fromage et yaourt. Mixer les fruits rouges.

Dressage : Dans le fond du verre, mettre le miel. Ajouter le mélange yaourt et par-dessus le coulis de fruits rouges.





Le menu belge tradi de Jean-Phi

L’entrée

Gaspacho inspiré des tomates crevette

Le plat

Carbonades revisitées

Le dessert

Tatin à la poire caramélisée

L’addition

74 euros pour 10 couverts

Le chef de l’iCook à Mons a joué la carte du terroir. Voici ses recettes :

L’entrée

Ingrédients : 1 concombre, 500 g de tomates, 3 poivrons jaune, rouge et vert, ail, 2 oignons, 20 cl de vin blanc, 200 g de crevettes grises non décortiquées, basilic, 10 cl d’huile d’olive, 50 g de farine tempura, sel, Tabasco, 2 citrons vert, 10 g d’agar-agar.

Préparation : Gelée : Monder les tomates. Couper tous les légumes en morceaux et les mettre dans une casserole avec le vin blanc, l’ail, et les oignons. Cuire jusqu’à début de réduction. Presser les deux citrons au-dessus. Mixer. Assaisonner. Passer au chinois, mélanger à l’agar-agar. Porter à ébullition et réserver 10 minutes au frigo. Crevettes frites : Décortiquer la moitié des crevettes. Réserver. Passer l’autre moitié dans la farine à tempura. Frire 1 minute 30 à 180°C. Égoutter. Huile de basilic : Mixer le basilic dans l’huile d’olive. Saler et passer au chinois étamine.

Dressage : Découper des rectangles de gelée. Dresser les 2 sortes de crevettes au centre, sur la longueur et décorer d’un filet d’huile de basilic.

Le plat

Ingrédients : 2 kg de viande à carbonnade, 6 bières brunes fortes belges, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de farine, 3 carottes, 3 oignons, 10 pommes de terre, 1 chou romanesco, 10 branches de céleri, 2 oignons, 5 carottes, 2x50 g de cassonade, 10 cl de vinaigre de vin rouge, beurre salé.

La recette : Découper la viande en petits cubes. Émincer grossièrement 3 oignons et 3 carottes. Faire revenir dans une grande casserole la viande avec les légumes. Ajouter la moutarde et le concentré de tomate. Ajouter la farine. Faire revenir et ajouter 5 des 6 bières. Passer à feu doux et laisser cuire 2h30. Ajouter la cassonade et assaisonner. Oignons infusés : Faire chauffer la dernière bière et le reste de cassonade. Ajouter 2 oignons coupés en quartiers. Laisser infuser 30 minutes. Détailler les légumes, les blanchir et les glacer avec 20g de beurre salé. Décanter la viande de la sauce. Réduire le jus de moitié et monter avec 50g de beurre. Couper les pommes de terre en cubes. Cuire avec 50g de beurre, 2 gousses d’ail et de l’eau à hauteur jusqu’à évaporation complète de l’eau.

Dressage : En ligne, disposer les morceaux de viande, les légumes et pommes de terre. Napper de sauce et saler.

Le dessert

Ingrédients : Jaunes d’œuf, 140g de sucre, 200g de farine, 10g de levure chimique, 140g de beurre salé, fleur de sel, 10 poires Doyenné

Caramel au beurre salé : 100g de sucre, 200g de crème liquide, 50g de beurre, fleur de sel, 50g de beurre, 50g de sucre, 1 citron vert.

Recette : Pâte sablée : Blanchir les œufs avec le sucre, ajouter la farine et la levure. Ajouter le beurre en pommade à température ambiante. Laisse reposer 1h, à couvert, au réfrigérateur. Étendre la pâte sur un silicone et passer au four 14 minutes à 140°C. Détailler en rond à la sortie du four. Récupérer les chutes et les écraser. Poires caramélisées : Éplucher les poires, les couper en ronds et les vider. Caraméliser les poires 20 minutes à feu doux, avec un papier sulfurisé au-dessus. Caramel au beurre salé : Caraméliser le sucre, et faire chauffer la crème fraîche à côté. Verser petit à petit la crème dans le caramel. Retirer du feu. Ajouter beurre et fleur de sel.

Dressage : Disposer une poire sur un sablé, entourer de crumble avec les chutes et faire un trait de caramel.