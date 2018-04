On connaît tous l’adage, mais bien peu le respectent. Manger 5 fruits et légumes (l’équivalent de 550 grammes), c’est facile à retenir, mais pas forcément à mettre en pratique. Seuls 5 % des Belges atteignent cet objectif. Et ce sont les enfants et les jeunes qui occupent le bas du classement : dans la catégorie des 6-17 ans, presque personne ne mange suffisamment de fruits et de légumes. Une situation inquiétante. Encore plus alarmant, les Belges mangent en excès des produits qui contiennent trop de sel, de graisses saturées et de sucre. À titre d’exemple, ils consomment deux fois plus de sel que recommandé (10 gr par jour au lieu des 5 gr recommandés). Force est de constater qu’il s’agit pour le moins d’un régime alimentaire déséquilibré. Le défi consiste donc à trouver un meilleur équilibre : plus de fruits et de légumes et moins de sel, de graisses saturées et de sucre.

Delhaize entend donc s’imposer comme un véritable partenaire du consommateur pour l’aider à manger mieux. L’enseigne souhaite ainsi les accompagner pas à pas vers un régime alimentaire plus équilibré. "En étant à l’écoute de nos clients, nous pourrons encore mieux répondre à leurs besoins actuels. Cet engagement est symbolisé par notre nouveau slogan, Du côté de la vraie vie."

Pour affirmer ses ambitions en matière de santé, Delhaize a annoncé mercredi dernier que tous les enfants recevront une pomme gratuite à la caisse de tous les magasins Delhaize de Belgique pendant une semaine. L’objectif est d’organiser régulièrement cette action avec différentes variétés de fruits.

Delhaize recourt également au numérique pour mieux accompagner et soutenir ses clients. "Les données disponibles sur la carte de fidélité nous permettent d’encore mieux répondre aux demandes et aux besoins des clients. Le site web www.ducotedemavie.be regorge de conseils et d’informations pour manger plus sainement. Plusieurs nouveaux projets sont en cours d’élaboration, tels que proposer des produits alternatifs plus équilibrés et formuler des conseils et astuces basés sur le comportement d’achat. Cette innovation sera concrétisée dans les mois à venir."

Informer

Avant tout, Delhaize veut mieux informer sa clientèle. Différents outils ont été développés. Avec le Guide du Sucre pour les céréales de la marque propre Delhaize, un coup d’œil suffit pour savoir à quelle catégorie de sucre les céréales petit-déjeuner Delhaize appartiennent.

Sur les produits Extra, un petit label bleu en forme de cœur indique clairement l’avantage nutritionnel du produit. Par exemple pauvre en sel, riche en vitamines ou en fibres. Enfin, l’enseigne au Lion a développé un label alimentaire informatif qui reflète la qualité nutritionnelle du produit complet en un coup d’œil.

Inspirer

Delhaize veut inspirer ses clients au quotidien avec de nouveaux produits, recettes ou associations. "Les clients disposent aujourd’hui de différents outils comme le Delhaize Magazine, des recettes en ligne ou des conseils&astuces partagés sur les réseaux sociaux. Delhaize a récemment lancé le site web www.ducotedemavie.be "qui permet aux clients de poser directement des questions à notre ambassadeur Jeroen De Pauw sur des "défis alimentaires" du quotidien."

Innover&reformuler

En lançant de nouveaux produits et en revoyant la composition de ses produits existant, Delhaize veut aussi proposer des alternatives plus saines à sa clientèle. Chaque année, Delhaize commercialise plus de 1.000 nouveaux produits. "Nous avons ainsi développé récemment de nombreux produits petit-déjeuner à emporter, mais aussi des plats préparés frais comportant plus de légumes et des produits à base de légumes faciles d’emploi comme alternative au riz ou aux pâtes." Sans oublier des produits spécifiques aux régimes particuliers tels que le sans gluten et sans lactose, le flexitarisme, le véganisme et le végétarisme. "En outre, pas moins de 1.500 produits à marque propre sont améliorés chaque année." Delhaize a ainsi diminué de 256 tonnes la quantité de sucre présente dans ses produits. En réduisant de 25 % le sel contenu dans 11 de ses pains, Delhaize a diminué la consommation en sel de 55 tonnes. Pour une famille de 4 à 5 personnes avec une consommation de pain moyenne, cela représente une réduction de 1 kg de sel par an.

Sensibiliser les enfants

Depuis mars 2017, Delhaize est partenaire de l’initiative Good Cook qui organise des ateliers culinaires dans les écoles du pays. "Ces ateliers, axés sur la préparation de fruits et de légumes, s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans et constituent un beau tremplin vers une alimentation variée et équilibrée. Chaque année, ce sont ainsi 10.000 enfants qui découvrent de façon ludique les avantages et les saveurs des fruits et légumes." Enfin, dans le but d’aider les enfants à surmonter le peu d’attrait qu’ont pour eux les légumes, Delhaize a conçu les légumes magiques. Avec une pincée de magie et un peu d’imagination, Delhaize veut aider les parents à donner le goût des légumes à leurs enfants en rebaptisant les légumes de noms surprenants.