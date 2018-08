La société Pluimveeslachterij Lammens a demandé de retirer de la vente et de procéder au rappel de lots d'ailes de poulet au curcuma de la marque Carrefour, à la suite d'un contrôle de l'enseigne, en raison d'une présence possible de salmonelles, a annoncé Carrefour Belgique mercredi dans un communiqué.

Le produit en question s'intitule MB Ailes de poulet curcuma +-550 grammes de la marque Carrefour. Sa date de péremption est le 09/08/2018 et le lot porte le numéro 6795.

"L'ensemble des produits a été retiré de la vente. Certains de ces produits ont cependant été commercialisés, sur le marché belge, avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits décrits ci-dessus de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils vous seront remboursés", indique le communiqué.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées, rappelle-t-on.

Les personnes qui auraient consommé les ailes de poulet en question et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter le service consommateurs Carrefour Belgique via le numéro gratuit 0800/9.10.11, de 8h30 à 20h00 les jours ouvrables et de 9h à 17h le samedi.