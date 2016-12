De Coldplay à Muse en passant par Adele, Céline Dion ou encore Bruno Mars, Tomorrowland et le duo de dj’s belges Dimitri Vegas et Like Mike (qui joue ces jeudi et vendredi au Sportpaleis d’Anvers), décrocher le sésame pour l’un de ces artistes devient le parcours du combattant en Belgique. Dès l’ouverture de la billetterie en ligne, les tickets partent comme des petits pains - parfois des milliers de places en quelques secondes à peinev - et le spectateur se sent floué.

La raison officielle ? Plantage des sites marchands et la mise en place d’une liste d’attente pour faire patienter le client. Car on parle bien ici de client vu que la raison officieuse est bien l’éternel appât de gain des géants du milieu. Explications.

Second marché ou marché noir ?

Même s’il ne s’agit pas du seul site belge à pratiquer cette manœuvre, prenons l’exemple du plus connu : ticketmaster. Cette filiale du géant américain Live Nation Entertainment possède lui-même son second marché, à savoir le site Seatwave. En opérant de la sorte, ce dernier s’assure ainsi un double gain sur chacun de ses concerts. Sur son site classique dans un premier temps et ensuite sur sa filiale qui pervertit le marché noir, en imposant même une commission de 10 % au vendeur. Car, en effet, il est même possible de s’enregistrer comme vendeur professionnel sur le site.

Ce que dit la loi

Légalement parlant, la pratique est illégale en Belgique. La loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements précisant que "la revente de manière habituelle est interdite. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix définitif communiqué par le vendeur initial est interdite."

(...)

