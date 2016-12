Pour notre chef, ces foies gras low-cost ne respectent même pas leurs promesses. "Dans une terrine de foie gras, il faut des morceaux. Ces produits blancs sont lisses."

Voici les résultats !

Foie gras de canard chez Aldi 2,79 €

NOTE 7/10

Se démarque grâce au goût de poivre

Pas de doute pour Jean-Philippe Watteyne, le foie gras de chez Aldi est supérieur aux autres. "Il est bien assaisonné, goûte bien le poivre, et a cette saveur typique du foie. La texture est aussi plus proche de la mousse mais c’est le plus dense" , détaille-t-il. Et d’ajouter en reprenant une deuxième bouchée. "Ce n’est pas parfait, mais il se démarque grâce au poivre."

Foie gras de canard chez Lidl 2,49 €

NOTE 6/10

"Ressemble trop à une mousse"

Après le premier passage de lame dans le produit Lidl, le chef explique : "Ça manque de texture, c’est de la mousse, ça se voit." Par contre, au palais de Jean-Philippe, ce foie semble se défendre. "Pas mal assaisonné, ça a le goût de foie gras mais la texture n’y est pas."

Foie gras de canard chez Colruyt 2,79 €

NOTE 6/10

"Très neutre mais pas mauvais"

Le produit proposé par Boni souffre de la même critique que beaucoup des foies testés : "Il n’y a pas de morceaux, c’est dommage." Le foie gras pas cher de chez Colruyt est très passe-partout si on en croit le chef. "Il est très neutre, manque d’assaisonnement, ne goûte pas le poivre. Ce n’est pas mauvais, mais ce n’est pas génial non plus."

Foie gras de canard Upignac 7,45 €

NOTE 5,5/10

"Vraiment déçu"

Au regard, le foie gras de chez Upignac se distingue clairement des autres. "C’est la seule assiette où le foie gras présente des morceaux" , explique Jean-Phi sur un ton professoral. Par contre, après la première bouchée du produit vendu chez Delhaize, le chef ne peut cacher sa déception : "C’est plus nature, c’est vrai, mais le goût ne me plaît pas plus que les autres. Je suis vraiment déçu !"

Foie gras de canard chez Carrefour 2,49 €

NOTE 6/10

"Ni la texture ni le goût"

Dès le passage du couteau, le chef remarque que "la texture est celle d’une mousse. Ce n’est pas du foie gras. C’est granulé." C’est un mauvais départ à l’image du reste du test. En effet, le cuisinier continue dans la critique acerbe après avoir mis le foie gras Carrefour en bouche. "Il n’y a pas le goût typique du foie gras. Ça n’a ni la texture ni le goût" , conclut Jean-Phi.

Foie gras du Sud-Ouest chez Cora 6,99 €

NOTE 3,5/10

"On dirait du saindoux !"

La texture, au couteau ne choque pas Jean-Philippe Watteyne. Voilà pour les bons points. Au rayon critiques acerbes par contre, il y a du stock pour ce foie gras de chez Cora. En le mettant en bouche, le chef grimace. "Il est trop gras, trop cuit. On a l’impression d’avoir du saindoux en bouche. L’assaisonnement est correct mais la sensation de gras, ça ne va pas" , lance le testeur, écœuré. Quand on annonce le prix à Jean-Philippe, l’homme sursaute. "Mon foie gras au torchon que je livre en tant que traiteur est moins cher au kilo" , s’exclame-t-il les yeux écarquillés.

