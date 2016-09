Du rab pour le Giant de Quick

Consommation

L’annonce, au mois de juillet dernier, du rachat de Quick par le groupe QSR au géant français Bertrand, avait fait l’effet d’une bombe. Les aficionados de la marque née en Belgique mais qui ne l’était plus depuis belle lurette criaient déjà au scandale et étaient prêts à mobiliser les troupes pour sauvegarder le burger emblématique de Quick. Ahhhhh, le Giant et sa sauce souvent imitée mais jamais égalée. Pas touche !

Alors oui, QSR n’a jamais caché ses ambitions. En rachetant Quick au groupe Bertrand, le but avoué était de profité d’un réseau bien établi sur le sol belge pour implanter Burger King. Mais si l’opération de rachat est désormais bouclée, QSR assure qu’il n’entre pas dans ses intentions de remplacer l’ensemble des restaurants Quick par l’ogre américain. Il faut dire qu’en Belgique, le King, c’est un peu le Giant. Alors, QSR prendra son temps pour analyser le réseau et décider quelles implantations sont les plus appropriées pour être transformées en Burger King et quelles autres resteront tout simplement des Quick.

Concrètement , QSR Belgium va gérer les deux marques dans un processus de transformation qui durera plusieurs années, avec l’intention d’implanter les premiers restaurants Burger King vers l’été 2017 et d’accélérer le rythme durant les années qui suivent. La durée de ce processus et le nombre de restaurants à transformer ne sont pas encore déterminés. Les deux enseignes vont cohabiter.

Les restaurants Quick en Belgique et au Luxembourg sont désormais à nouveau entre des mains belges. Avec la nomination d’un nouveau CEO, Kevin Derycke, membre de la direction de Quick depuis de nombreuses années, les nouveaux dirigeants vont gérer le processus de transformation et animer la cogestion des deux marques dans les intérêts de tous : les franchisés, le personnel de l’enseigne Quick et les consommateurs. Le mois de septembre 2016 est d’ailleurs un mois très chargé pour la relance de Quick, avec l’ouverture d’un nouveau restaurant à Gembloux et le lancement d’une nouvelle campagne de marque Quick, qui souligne l’identité belge de l’enseigne avec la signature Ton Quick, Ton Goût.

"C’est un nouveau souffle pour l’entreprise, le réseau et les 3.500 collaborateurs actifs aujourd’hui sous l’enseigne Quick en Belgique et au Luxembourg. Dans les mois qui viennent, la nouvelle équipe en place travaillera étroitement avec les franchisés au développement de l’entreprise et à l’implantation des premiers restaurants Burger King. Ensemble, nous disposons de tous les leviers, avec deux marques fortes, pour nous développer, croître, créer de l’emploi, satisfaire nos clients existants et en attirer de nouveaux. Quick et le Giant ont encore de beaux jours devant eux et feront naturellement une place à Burger King et au très attendu Whopper !" assure Daniel Grossmann, administrateur de QSR Belgium.