J’ai toujours rêvé de connaître le nombre de litres d’eau consommés lorsque j’étais sous la douche, et surtout la consommation de ma fille qui profite longuement de ce moment…

Une solution peu pratique, surtout s’il se trouve à la cave, est de regarder le compteur d’eau avant et après la douche. Il y a plus simple désormais. Les pommeaux de douche développés par Hydrao, une PME française installée à Grenoble, indiquent la consommation au moyen de Leds colorés. Par défaut, chaque couleur correspond à 10 litres d’eau consommées. Le vert = de 0 à 10 L, le bleu = de 10 à 20 L, le rose = de 20 à 30 L et le rouge = + 40 L. Via l’application "Hydrao Smart Shower" et une connexion Bluetooth, ces paramètres sont modifiables depuis un smartphone. En changeant la quantité de chaque seuil, vous pouvez de cette manière tenter d’habituer votre famille à consommer moins d’eau sous la douche.

Si le pommeau mémorise les 200 dernières utilisations, l’application en conserve 1.000. Vous pouvez aussi entrer les coûts au litre si vous ajoutez le prix que vous facture votre distributeur, et le prix pour chauffer l’eau. Ainsi vous pouvez calculer à l’euro près vos dépenses. Il s’agit d’un bon moyen pour conscientiser à la consommation de ce bien précieux qu’est l’eau. Un petit bémol : dommage que l’application n’indique pas la date et l’heure de chaque douche. Dans une famille de quatre personnes, il est difficile de déterminer à quel moment telle personne a utilisé le pommeau. L’envoi d’un fichier reprenant les données serait un plus. Rassurez-vous : le pommeau n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner, une petite turbine produit l’énergie nécessaire pour allumer les lampes du pommeau et assurer la connexion au smartphone. Le modelé testé était Hydrao Showeer Aloe. Le débit maximum du pommeau est de 6,6 l/min. Il dispose d’un diffuseur anticalcaire et de 3 jets différents. L’installation est simplissime ; il suffit de démonter l’ancien, de fixer un limiteur de débit si nécessaire et de revisser le nouveau.

Le prix du pommeau de douche Hydrao Aloé est de 69,90 €.