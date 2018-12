Consommation Les quelque 70 000 poissons de Royal Belgian Caviar produisent chaque année 4 tonnes de caviar 100 % belge. Un délice.

Oubliez tout ce que vous pensiez connaître sur le caviar, à commencer par les grands espaces, aux confins de la mer Caspienne, où s’ébattent joyeusement les bélugas : désormais, les précieuses perles sont produites dans des fermes piscicoles high tech, où chaque paramètre est contrôlé par ordinateur, sous la surveillance d’ingénieurs agronomes. Celui que nous rencontrons à Dottignies, ce jour-là, s’appelle Thierry Bay. Écrire qu’il est passionné par son métier serait un doux euphémisme. Au terme de notre visite chez Royal Belgian Caviar, on est convaincu qu’il connaît chacun de ses poissons - et il y en a 70. 000 - par leur petit nom…

Bonnet sur la tête , bottes de caoutchouc aux pieds, nous voilà parés pour déambuler entre les bassins. Au total, 3 000 m3 où sont élevés des esturgeons sibériens, russes, croisés. Autrefois, sur le site sis dans un zoning à Dottignies, on produisait des tilapias. Mais la société a fait faillite et les Flamands de Joosen-Luyckx, spécialistes de longue date dans la fabrication de farines destinées à l’aquaculture, ont investi les lieux. Et ont amélioré les installations existantes pour le plus grand confort de leurs hôtes et, surtout, pour en retirer le meilleur caviar possible, 100 % belge.

(...)