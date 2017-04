Pas besoin de bulletin météo pour constater qu’on est loin de battre des records de température ces derniers jours. Le thermomètre a même effectué la culbute, descendant en dessous de zéro dans la plupart des régions du pays au cours des dernières nuits. Pour les agriculteurs, ce gel nocturne est une véritable catastrophe. Non pas qu’il se produise de façon exceptionnelle en cette période, mais cet épisode de froid survenant après une floraison hâtive des arbres fruitiers, c’est toute la récolte qui est remise en question.

Du côté des cultivateurs de pommes, on ne se fait guère plus d’illusions. "Avec les températures qui ont fait du yo-yo et plusieurs épisodes de gelées nocturnes, les fleurs et les fruits déjà éclos ont été brûlés. Au mieux, on pourra sauver 20 à 30 % de la récolte", explique Bernard, cultivateur de la région liégeoise. "Nous n’avons pas les moyens de disposer des canons à chaleur ou d’autres dispositifs destinés à contrer les coups de gel. Pour nous, c’est une catastrophe."

Même constat pour les poires. "Là aussi, le temps doux que nous avons connu début avril a favorisé la floraison. Puis le gel est venu tout détruire."

Et la liste des fruits, dont la culture est partiellement détruite, continue. Mêmes les fraises de pleine terre ont été durement touchées. "Il est encore difficile de mesurer réellement l’impact que cela aura, mais il est clair que les récoltes ne seront pas bonnes."

En France aussi, les cultivateurs ont perdu le sourire. En Alsace et dans l’Aude, les vergers sont ravagés. "Au mieux, on sauvera 2 ou 3 % de la récolte", se désole ce cultivateur alsacien.

Dans les vignobles français, on se demande ce qui pourra encore être sauvé également. La semaine dernière déjà, les viticulteurs audois alertaient sur les conséquences des températures négatives qui ont touché la zone de l’ouest du Carcassonnais au littoral, en passant par le Minervois et les Corbières mais aussi le Val de Dagne, le Limouxin, ou encore le secteur de La Palme. Les premières estimations font état de 20.000 hectares touchés. Idem dans l’Hérault où la vigne avait trois semaines d’avance, notamment dans la région de Pézenas et dans le Minervois.

Les vignes de Chablis, elles aussi, ont vu plus de 1.000 hectares touchés, soit environ 20 % de la production. Le prochain millésime se fera donc rare et de l’ordre de 10 à 15 % plus cher.