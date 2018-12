Daphné Aers est surnommée, en Flandre, "la Reine des Croquettes". Et ce titre, elle le mérite assurément tant elle fourmille d’idées pour inventer de nouvelles saveurs. La classique, au fromage, lui a permis de prendre place dans les rayons des supermarchés Lidl dans pas moins de 17 pays. Mais ce sont surtout ses multiples innovations qui ont séduit le smart discounter, qui accueille non moins de 50 références de la société TNS, croquettes et bouchées apéritives comprises.

"Ce qui me rend la plus fière, ce sont les spécialités qu’on propose tout au long de l’année. Chez Lidl, de nombreuses semaines à thème sont proposées et nous en profitons pour essayer de coller à ces thématiques avec des nouveautés. Nous avons donc fait 25 propositions cette année et on espérait en caser quelques-unes. Mais Lidl a été particulièrement séduit par nos recettes et c’est, au final, 22 produits sur les 25 qui ont été sélectionnés."

(...)