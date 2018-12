Quand le vin est tiré, il faut le boire, dit-on. Et quand la bouteille est vide… eh bien, il faut la recycler ! D’ici quelques jours, de nombreux Belges commenceront donc à faire des allers-retours aux bulles à verre près de chez eux afin de se débarrasser des nombreux cadavres alcoolisés des ripailles de fin d’année.

Dès Noël , le nombre de bouteilles en verre va littéralement exploser dans et aux abords des bulles de recyclage. Fost Plus, l’organisme qui gère les déchets d’emballage des ménages belges, estime que la période des fêtes de fin d’année engendre un pic d’augmentation de la quantité de verre collectée de… 20 % ! Soit 1/5e de plus que d’habitude, en une quinzaine de jours seulement.

Outre les bocaux et autres contenants en verre de produits de saison (terrines, airelles, châtaignes), ce sont surtout les bouteilles d’alcool qui vont causer cette indigestion de gourmandise et de convivialité entre amis et en famille : cava, champagne, vin et autres breuvages festifs génèrent la majeure partie de l’inflation. Fost Plus en appelle au bon sens : si les bulles dans votre quartier débordent, faites un détour jusqu’à une autre bulle ou prévenez la commune (par téléphone ou par e-mail), plutôt que d’entasser le verre au pied des conteneurs.

Qui dit fêtes , dit aussi cadeaux : les emballages non plastifiés, les boîtes de jeux et jouets et les coffrets en carton de produits de beauté et parfums sont les bienvenus parmi les papiers et cartons des collectes normales au seuil des habitations et dans les recyparcs.

Autre tendance constatée par Fost Plus en matière de papier/carton : de plus en plus d’emballages typiques de colis de livraison d’achats réalisés en ligne. Le recyclage trahit l’évolution de notre façon de vivre.