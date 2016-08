GSM, Télé, Internet : les Télécoms aussi font leur rentrée

Consommation

Décryptage des principales offres de nos opérateurs: il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

VOO : plus de data et un PC gratuit

Chez VOO, le contenu de tous les abonnements mobiles est revu à la hausse pour la rentrée, sans augmentation de prix.

L’offre Toudoo s’enrichit de 30 minutes d’appels supplémentaires. Elle contient donc 150 minutes d’appels (au lieu de 120), les SMS illimités ainsi que 500 Mo de data en Belgique pour 12 €/mois. L’offre Tatoo évolue également en offrant 1 Giga de data supplémentaire. Avec son forfait d’appels et de SMS illimités complété par 3 Go de data, elle reste l’une des offres (presque) illimitée la moins chère du pays. Enfin, toodata, l’offre data de VOO, triple son volume de surf mobile et propose désormais 3 Gigas pour 15 euros/mois.

Pour rappel, VOO est présent dans le mobile sans disposer de réseau : il loue, à l’instar de Telenet, le réseau d’Orange.

Mais c’est bien pour le fixe que VOO propose l’offre choc de cette rentrée : un PC portable à l’œil pour toute souscription à un pack Triple-Play VOO Trio Wahoo (64,95 €) ou Tatoo (84,95 €/mois).

Le laptop en question ? Un honnête Acer E15 dont VOO n’a pu nous fournir la fiche technique exacte. Mais d’une valeur de 479 €, promeut l’opérateur. En espérant que ce ne fut pas son prix de lancement en 2014…

PROXIMUS : des offres couplées et coup de poing

De son côté, sur le plan mobile, les actions Back to School de Proximus se situent principalement du côté des offres couplées : le Huawei P9 Lite (valeur : 299 €) à 9 € avec un abonnement Smart (20, 45 ou 60 €) auquel vous êtes lié pendant deux ans fait un malheur : le modèle doré est en rupture de stock, il ne reste que quelques pièces du modèle noir. Le Samsung Galaxy J5 est également accessible à 9 €, pour un abonnement de 20, 45 ou 60 €. Un peu plus haut dans les tarifs, l’iPhone 6S 128 Gb se monnaye contre 99 €, à condition de prendre un abonnement à 45 ou 60 €, durant deux ans toujours. Des offres couplées assez agressives !

Pour le fixe, la promo est plus classique : les nouveaux clients peuvent s’abonner au pack triple-play le plus plébiscité de Proximus pour 49,95 € par mois durant 6 mois, au lieu de 63,95 €. Soit une ristourne de 84 €.

ORANGE : l’offre couplée la moins chère du marché

Un changement de nom, un retour sur le marché de la télé et de l’Internet fixe, la nomination d’un nouveau CEO… Les vacances ont été chargées pour Orange Belgium. Pas rassasiée pour autant, la marque, qui a jeté son ancien nom aux oubliettes, en a ressuscité un autre : Tempo.

Orange a en effet revu son offre de cartes prépayées en ressortant le nom Tempo, créé en 1996, de son chapeau. Et en filant plein gaz vers la demande des mobinautes de 2016 : plus d’Internet mobile. Épinglons notamment Tempo Giga Web Only, une formule qui attribue surtout du data et beaucoup de SMS.

Par ailleurs, Orange indique "savoir à quel point les mois de rentrée peuvent être coûteux pour les familles", nous indique Jean-Pascal Bouillon, porte-parole. "Nous avons donc mis au point une offre couplée taillée pour elles, ainsi que pour les étudiants : un smartphone 4G pour seulement 9€ avec un plan tarifaire à 15€/mois incluant des SMS illimités, 2 h d’appels et 750 Mb de données (Facebook et Twitter illimités)". Les smartphones en question valent quelque 150 € : il s’agit des LG K8, Wiko Pulp, Samsung Galaxy J1 et Huawei Y6II.

BASE : 1,6 Gb par mois cet été !

Le chiffre est en folle croissance : "Cet été, nos abonnés utilisateurs actifs d’Internet Mobile - entendez par-là qu’ils consomment au minimum 10 Mo de données par mois - ont consommé pas moins d’1,6 Go de données en moyenne", nous apprend François Bailly, porte-parole de Base Company. "Avant l’été, ce n’était encore qu’1,3 Go par mois !"

Et il y a un an et demi, moins de 500 Mo !

Du coup, pour la rentrée, Base va remettre en avant ses actions Base Smart. Jusqu’au 30 septembre, elles offriront jusqu’à 150 € de ristourne sur une sélection de smartphones, à la souscription d’un abonnement. "Le focus sera notamment mis sur l’iPhone SE, cible idéale des étudiants."

Pour rappel, Base avait, le premier, offert les données mobiles consommées au sein de l’application Pokémon Go. Cette offre reste valable jusqu’à fin septembre.

TELENET : Wigo, l’offre fixe pot commun qui fait un tabac

L’opérateur flamand (présent dans certaines communes bruxelloises), a innové au cœur de l’été avec une offre véritablement inédite. En Belgique et ailleurs !

De quoi s’agit-il ? De Wigo. Le principe : un seul contrat Télécom… pour toute la famille ! Dans Wigo, il y a effectivement du fixe (télévision digitale, Internet haut-débit illimité via le câble, téléphonie fixe illimitée - vers les fixes ou les GSM) mais aussi du mobile : selon la composition de votre famille, le pack Wigo inclut jusqu’à 5 cartes SIM (pour 5 GSM, donc), avec téléphonie et envoi de SMS illimités ! Pour le data (l’Internet mobile), le système est un peu différent : vous répartissez vous-même un pot commun de 2, 5 ou 10 Go entre les membres de votre tribu, selon leurs besoins mobiles !

Et tout cela, décodeur et modem inclus, est facturé 100 € (Wigo 2 Go), 120 € (5 Go) ou 140 € (10 Go) par mois. Un seul abo, toutes vos connexions, une seule facture. En moins de dix semaines , l’offre a déjà conquis 13.000 foyers. Un game changer ?