La question est récurrente au sein des couples : qu’est-ce qu’on mange ? Et, au final, c’est toujours la même chose ou presque. Sans compter qu’entre la panne d’inspiration et une vie bien remplie, on n’a pas toujours le temps (et l’envie) de faire des courses.

Dans la grande distribution, on l’a bien compris et on multiplie les solutions pour faciliter la vie des clients. Courses sur Internet en tête, livraisons à domicile y compris en soirée et le dimanche, tout est fait pour gagner du temps.

Pas question pour autant de se cantonner aux plats préparés. Que du contraire, le Belge aime se préparer de bons petits plats et fait attention à la provenance, la qualité et la fraîcheur des aliments qu’il consomme. L’idée d’une box repas renfermant tous les ingrédients et une fiche cuisine a donc rapidement fait son chemin. HelloFresh fait figure de pionnier en la matière et séduit un public toujours plus nombreux avec trois types de boîtes (originale, familiale ou végétarienne). Smartmat développe un concept similaire, Colruyt teste actuellement des boxes familiales auprès de ses collaborateurs en vue d’une commercialisation prochaine et Carrefour, qui a déjà passé la phase de test auprès de sa clientèle intègre désormais les remarques en vue d’une commercialisation avant l’été.

