Ikea, Gillette, Colruyt et Amazon ont remporté jeudi soir les "Best Brands Awards 2018" lors d'une cérémonie à Bruxelles.

Elles sont les marques préférées et surtout les plus influentes dans leur catégorie, selon une étude multisectorielle effectuée par l'institut GFK auprès de 3.500 ménages. Ikea est ressorti vainqueur dans la catégorie "Best Product Brands" grâce à plusieurs nouveautés développées au cours de l'année. Gillette a été récompensé dans la catégorie des "Best Growth Brands", les labels qui ont connu la plus forte croissance au cours des 12 derniers mois. Colruyt a été couronné pour la troisième année consécutive dans la catégorie "Best Corporate Brands", tandis que Amazon a remporté le prix de la meilleure marque numérique ("Best Digital Brands").