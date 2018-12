"Et je veux qu’on y boive de ce vin si joli qu’on servait en Arbois", chantait Jacques Brel dans "Le moribond".

Fort bien, mais où se trouve donc l’Arbois ? C’est dans le Jura, ce département à l’est de la France où résonne déjà cet accent chantant qui évoque la Suisse toute proche. C’est ici aussi que l’on a trouvé en 1829 des calcaires remontant à l’époque préhistorique. Bien des années plus tard, cet épisode inspirera le nom de Jurassic Park.

L’appellation Arbois regroupe l’ensemble de la gamme des vins du Jura.

Le vignoble jurassien est le plus étendu de France du Nord au Sud, sur une distance de 80 kilomètres. Il ne comprend pourtant qu’un peu moins de 2000 hectares de vignes répartis entre 230 exploitations. C’est un vignoble de petits propriétaires soudés par un fort esprit de solidarité.

Les vins du Jura n’ont pas une grosse production. C’est pour cela qu’ils sont assez rares dans nos régions. Du Jura, on connaît surtout le vin jaune dont le goût un peu liquoreux ne plaît pas à tous les palais. Mais il serait réducteur d’associer le vignoble au seul vin jaune.

"En fait, le goût du Jura n’existe pas", résume une vigneronne.

La variété des vins du Jura est en effet un aspect de la personnalité du vignoble. Elle permet de proposer pour l’ensemble d’un repas des accords uniquement jurassiens.

Ces vins possèdent une typicité forte et multiple, due au cépage et à la conduite de la vigne. Ainsi, le Château-Chalon ne connaît pas la mécanisation.

Il existe sept appellations d’origine contrôlée : Arbois, Côtes-du-Jura, Château-Chalon, L’Étoile, Marc du Jura, Macvin ou le Crémant du Jura.

Le vin jaune lui-même est produit sur quatre terroirs : Arbois, Château-Chalon, Côtes-du-Jura et L’Étoile. Vin rare, c’est le vin du temps long. Il dispose d’une mention traditionnelle qui traduit une méthode d’élaboration très particulière : un rendement limité, une cueillette de grappes en fonction de la maturité, un séchage des raisins dans un local aéré pendant une durée de six semaines à six mois.

Ensuite, les baies déshydratées regorgeant de sucre sont pressurées pour obtenir un vin doux tirant entre 14,5 et 17° qui vieillira au moins deux ans.

Sa production représente à peine 600 hl sur les 86000 produits par l’ensemble du vignoble.

Le macvin du Jura est pour sa part un vin de liqueur produit de l’assemblage de moût et d’eau-de-vie de marc du jura - d’où l’origine de son nom "marc-vin".

Il y a aussi les rouges du Jura, très présents en AOC Arbois. Citons le Poulsard, le Trousseau, le Pinot noir, des vins tout en rondeur que l’on peut servir de l’apéritif au dessert.

Enfin, produit sur tout le vignoble, le crémant représente aujourd’hui le quart de la production totale des AOC jurassiennes. Vin festif par excellence, il comprend une version rosée. Son cahier des charges exige que les raisins soient vendangés à la main, transportés en caisses percées et pressurés en grappes entières.

Le vignoble du Jura est animé, on l’a dit, d’un fort esprit collectif, peut-être nourri de la rudesse du climat et de ses aléas. Ici, les hivers sont froids, les étés chauds et secs tandis que l’automne et le printemps se caractérisent par des pluviosités abondantes.

La température moyenne est de 10° à peine, un rien au-dessus de la limite (9,5°) admise pour la culture de la vigne. L’ensoleillement est de 1800 heures par an, un millier d’heures en dessous du vignoble méditerranéen.

À l’écart des grandes voies navigables, le vignoble jurassien vit adossé à la montagne dont les forêts ont fourni le bois nécessaire à la fabrication de tonneaux.

Le premier syndicat agricole de France a vu le jour dans la région. Le mouvement coopératif a également été un des tout premiers de France.

Il se manifestera plus récemment avec la renaissance de confréries plus ou moins folkloriques comme la Confrérie de Bacchus, la Confrérie du Royal Vin Jaune ou la Confrérie de la poularde aux morilles et au vin jaune. Car ne l’oublions pas, le Jura est aussi une destination gourmande, un morceau de comté ou un poulet aux morilles accompagnant à merveille un verre de vin.

Aujourd’hui, le combat pour la qualité est ancré dans la philosophie du vignoble jurassien. Au fil du temps, 90 % des vignes produisent des vins d’appellation. Par conséquent, la notoriété augmente… et les prix aussi.

Mais les vignerons du Jura n’en ont pas pris pour autant la grosse tête. Un grand cœur, ça oui, et si vous passez dans leurs exploitations, ils se feront un plaisir de vous faire profiter de leurs produits, et à remplir vos verres sans lésiner !

