Il n'y aura pas assez d’iPhone 7 pour vendredi !

Consommation

C’est une grande première dans l’histoire de l’iPhone : le smartphone, âgé de près de 10 ans, et qui vient de voir le jour sous sa 12e itération (iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 et 4S, iPhone 5, 5C et 5S, iPhone 6 et 6S, iPhone SE et enfin iPhone 7), sort ce vendredi 16 septembre dans la majorité des territoires du monde. Dont la Belgique.

Annoncé le soir du mercredi 7 septembre, Apple a donc moins de 10 jours pour finaliser un volume d’envoi de terminaux qu’il n’a jamais eu à traiter jusqu’ici...

En Belgique, c’est donc la première fois que la nouvelle version du smartphone pommé sera disponible dans les étals le même jour qu’aux États-Unis. Les volumes seront-ils suffisants pour répondre à la demande ? Rien n’est moins sûr.

Prenons le cas de Proximus. L’opérateur mobile a dégainé une offre promotionnelle qu’il tire au bazooka, d’une agressivité qu’il n’avais encore jamais affichée sur le terrain de la vente couplée. L’opérateur proposait, en précommande, à ses clients existants ou à de nouveaux clients, d’obtenir l’iPhone 7-32 Go contre un payement unique de 99 € (au lieu de 769 €), à condition de se lier à l’abonnement Smart 45 (au minimum, un forfait plus onéreux est également possible) de Proximus, qui propose les appels et les SMS illimités ainsi que 4 Go de data, pour 45 €/mois. L’opérateur mise gros sur cete action, qui lui sera forcément coûteuse, puisque l’acquisition des terminaux doit bien être acquittée par quelqu’un. Or, si Proximus ne paye évidemment pas le prix plein par unité, il est utopique de croire qu’Apple lui facture l’iPhone 7 à seulement 99 €...

Bémol : si Proximus a déjà pris possession de "milliers d’iPhone 7", "les livraisons étant assurées quotidiennement", il est déjà "acquis" qu’Apple n’aura pas fourni assez de pièces pour honorer toutes les demandes ce 16 septembre - elles le seront dans un second temps, que l’opérateur escompte le plus court possible.

Il nous revient, par ailleurs, que même l’Apple Store bruxellois, pourtant lieu d’écoulement officiel et de première main des produits pommés, risque de faire des déçus vendredi...





Orange aussi mise sur l’iPhone 7

Il n’y a pas produit plus efficace qu’un nouvel iPhone pour vendre des abonnements. Orange, partenaire historique d’Apple (Mobistar détint longtemps l’exclusivité de commercialisation de l’iPhone en Belgique), le sait fort bien. Même s’il est moins agressif que Proximus, pas question pour Orange de ne pas marquer le coup pour le petit septième. Ainsi, lors de la souscription à un abonnnement Panthère 55 ou 70, le client bénéficiera d’une ristourne sur le prix de son iPhone 7 ou 7 Plus (499 € pour le 7/32 Gb au lieu de 769 €, 699 € au lieu de 1.019 € pour le 7/128 Gb, etc). Par ailleurs, un concours sera organisé pour les clients achetant leur iPhone dans un Orange Shop : 10 d’entre eux verront leur achat intégralement remboursé.