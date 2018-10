On connaissait déjà Mr Énergie, mais voilà que Mr Telecom débarque, avec toujours le même objectif : vous faire payer moins ! Cette fois, Mr Telecom s’attaque au package GSM + Internet + TV. Entretien avec Derek Ralet, CEO et cofondateur de Mr Telecom.

Derek Ralet, vous proposez une réduction substantielle et exclusive en Belgique sur les packages télécoms. Comment avez-vous réussi ce tour de force ?

Comme pour l’énergie, nous faisons appel à l’achat groupé. C’est-à-dire que nous réunissons un maximum de participants pour négocier des tarifs avantageux auprès des différents opérateurs. L’inscription est gratuite et sans engagement. Vous restez libre d’accepter l’offre négociée ou de rester chez votre opérateur actuel. L’objectif de cette initiative est de vous faire réaliser d’importantes économies sur vos factures télécommunications (GSM + Internet + TV).

Pourquoi l’idée d’un achat groupé en matière de télécoms ?

Les Belges ne s’en rendent pas toujours compte, mais ils paient beaucoup plus cher que les pays voisins, et notamment la France, où l’on trouve par exemple des abonnements à partir de 2 €. Il était temps de faire quelque chose ! En plus, contrairement au Français, le Belge ne change pas facilement d’opérateur téléphonique. Surtout parce qu’il se méfie des démarches administratives qui lui semblent lourdes. Bref, le budget télécom, comme celui de l’énergie, représente une charge passive, non optimisée. L’inertie du secteur est immense, et il était temps de donner un coup de pied dans la fourmilière !

Quelle baisse de prix les consommateurs peuvent-ils espérer ?

Nous tablons sur une réduction de 10% de la facture sur le package GSM + Internet + TV à vie... Cela représente l’équivalent d’un peu plus d’une facture mensuelle gratuite tous les ans. L’offre sera personnalisée car dans tous les cas, le consommateur sera accompagné par un conseiller téléphonique pour choisir la formule qui lui convient le mieux.

A noter que nous prenons également en charge toutes les démarches administratives.

Comment en profiter et quelle est la date limite d’inscription ?

Il suffit au consommateur de s’inscrire sur notre site www.MrTelecom.be et nous nous chargeons de tout. Nous nous occupons en effet de la négociation et le cas échéant, du changement d'opérateur. Nous nous réjouissons de l’enthousiasme du projet. Nous comptons déjà des milliers de participants partout en Belgique.